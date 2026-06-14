Бензин в Крыму поступил в свободную продажу Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Бензиновый вопрос по-прежнему не сходит с повестки дня в Крыму. Водители вынуждены мониторить сообщения от администраций городов, чтобы успеть заправиться, пока топливо есть в свободной продаже. Тем временем власти, чтобы избежать повышения цен на горючее, заключили соглашение с сетью крупных заправок о фиксированной цене на популярные марки топлива. Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму 14 июня 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 14 июня 2026: какая цена на топливо

Согласно договоренности с руководством республики, на АЗС сетей ТЭС и «АТАН» бензин марки АИ-92 должен продаваться не дороже 79 рублей за литр, АИ-95 – по цене 86 рублей, дизтопливо – 85 рублей за литр.

Тем временем сообщалось о случаях задержания правоохранителями предприимчивых автолюбителей, продающих на трассе топливо по цене в два или три раза превышающей его реальную стоимость.

Ситуация с бензином в Крыму 14 июня 2026: где можно свободно заправиться в Феодосии

Информация о продаже горючего ежедневно обновляется на сайте республиканского Минтопэнерго, где публикуют интерактивную карту наличия топлива в свободной продаже. Кроме того, данные размещают у себя на страницах в социальных сетях главы администраций населенных пунктов.

Так, согласно сообщению мэра Феодосии Владимира Кима, в воскресенье, 14 июня, бензин в свободной продаже есть на АЗС сети ТЭС по улице Челнокова, 2А (АИ 92, АИ-95 и ДТ), а также на заправках АТАН по следующим адресам:

- ул. Челнокова, 71 (А-95 ультра, А-92)

- Керченское шоссе, 27/Д ( А-92, ДТ ультра)

- а также село Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б (А-92)

- пгт. Коктебель, ул. Ленина, 150 (А-92)

- пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88 - в наличии А-92

На продажу действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.

Где купить бензин в Саках: информация на 14 июня 2026

В свободной продаже сегодня появились бензин и дизтопливо и в Саках. Глава администрации города Юлия Предыбайло сообщила, что с 10 утра на АЗС по Евпаторийскому шоссе, 79Б доступно 3 тысячи литров бензина АИ-92 и 2,5 тысячи литров ДТ «Ультра»

Также за заправку по ул. Евпаторийское шоссе 80В завезли 2 тысячи литров АИ-95, 1 тысячу литров АИ-92 и 2,5 тысячи ЛТ «Ультра».

Ситуация с бензином в Севастополе 14 июня

2026В свободной продаже бензин в Севастополе будет на восьми заправках АТАН, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92)

- АЗС 66 Камышовое шоссе 12Б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 67 ул. Хрусталева, 74 Г (АИ-92, АИ-95 Ultra)

- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (ДТ Ultra )

- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92)

- АЗС 89, Проспект Победы 1 (АИ-92)

- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92)

При этом на АЗС сети «ТЭС» заправиться можно только по QR-кодам.

Как заправиться на обратную дорогу туристам в Крыму 14 июня 2026

Особый механизм обеспечения бензином туристов разработали совместно с республиканским Минкурортов. Чтобы заправиться на обратную дорогу, путешественникам на собственных авто нужно позвонить на горячую линию министерства, получить подтверждение от отеля или гостевого дома с указанием даты выезда и номером автомобиля, после чего купить топливо на определенной АЗС.

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