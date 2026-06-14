Ластится к кошкам и любит их корм: в Симферополе четвертый день ищут пропавшего домашнего соболя

Самку соболя по кличке Фрея ищут уже четвертый день. Фото: личный архив семьи

Четвертый день в Симферополе ищут сбежавшую домашнюю соболюшку по кличке Фрея. Трехлетняя самка соболя выскочила из вольера, когда хозяева были в отъезде. Семья ищет любимицу днем и ночью, даже расклеила объявления на столбах. Но зверька и след простыл.

- Мы с мужем уехали в командировку, оставили ее у мамы. Ночью она ее покормила, а утром увидела, что вольер открыт, а Фреи нет, - рассказала КП-Крым хозяйка животного Анастасия.

Объявления о пропаже соболя появились на столбах в Симферополе. Фото: Надежда ДАЦЮК. Перейти в Фотобанк КП

Пушистый зверек приехал в Крым из Москвы совсем крохой. Фрея полностью привита и абсолютно ручная. Правда, чужих на свою территорию не пускает, и те, кто пытается ее потискать, имеют все шансы быть серьезно искусанными. Зато кошек любит и ластится к ним. Те, однако, взаимностью не отвечают и отчаянно шипят в ответ.

- Периодически к нам поступают звонки: люди видели ее в разных местах. Например, в парке Тренева. Она бегала по скамейкам. Но когда мы приехали, найти ее не удалось. В другом случае, это оказалась не Фрея, а чья-то куница, - рассказала Анастасия.

Фрею взяли совсем малышкой. Фото: личный архив семьи

Фрея почти всеядна: ест фрукты и овощи, мясо и рыбу, а еще обожает кошачий корм. Поэтому есть шанс, что она объявится в каком-нибудь дворе, где подкармливают кошек. А возможно сама найдет дорогу домой.

- Я очень на это надеюсь…Поэтому мы ходим семьей одними и теми же путями, чтобы она учуяла наш запах, - призналась женщина.

Фрея никого не пускает на свою территорию и очень любит кошачий корм. Фото: личный архив семьи

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