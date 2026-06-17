«Ехать или подождать?»: топливный дефицит расколол туристов в Крыму на два лагеря

Отельеры надеются на стабилизацию ситуации Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето в Крыму в этом году началось не только с моря и солнца, а еще с тревожных новостей и бесконечных обсуждений в соцсетях: «Ехать или не ехать?». Перебои с бензином сложная обстановка заставили многих туристов пересмотреть планы и начать осторожничать с планированием отдыха. Крымские отельеры не сдаются и предлагают гостям скидки, бесплатные ночи и бонусы.

ПОДДАЛИСЬ ПАНИКЕ

Как рассказал КП-Крым директор туроператора «ТурЭтно» Андрей Пылов, количество аннуляций путевок достигло 30%, а некоторые отели и сейчас не полностью загружены.

Топливный кризис, охвативший полуостров с конца мая, серьезно влияет на туристический сектор. Доля автотуристов в Крыму достигает 65–70% - именно тех, кто добирается до курортов на личных автомобилях. Они-то и оказались в зоне риска. Люди попросту боятся не доехать до конечной точки, а не вернуться потом домой.

Бронирования новых туров упали примерно на 20%, а количество отказов в общей сложности достигло 30%. Фото: Михаил ПАТЛИС. Перейти в Фотобанк КП

- Владельцы отелей, гостевых домов и виноделен фиксируют резкий рост числа отмененных бронирований. Причем сейчас мы наблюдаем именно отмены, а не переносы на определенный период, рассказал КП-Крым директор компании «ТурЭтно» Андрей Пылов.

По его словам, за последние дни число аннуляций выросло в 8-10 раз по сравнению с обычным периодом. Бронирования новых туров упали примерно на 20%, а количество отказов в общей сложности достигло 30%.

ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?

Особенно тяжело приходится гостиничному бизнесу. Например, в одном из отелей в Бахчисарайском районе за десять дней топливного кризиса количество отказов превысило показатель за весь прошлый год. Сейчас загрузка составляет около 50% при ожидаемых 70-80%, как это бывает обычно уже в июне. Еще более драматичная ситуация в гостевых домах под Алуштой - там отменено около 90% июньских бронирований. По сути, из десяти ожидаемых гостей приезжает только один.

- Мне на прошлой неделе звонил отдыхающий из Воронежа, который забронировал номер с полной предоплатой. Буквально обвинил нас в том, что в Крыму проблемы с бензином, - делится с КП-Крым владелица гостевого дома на ЮБК Наталья. – Приходится возвращать деньги полностью, чтобы избегать скандалов и негатива. Особенно, если это наши «постоянники».

ЕСТЬ И ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Но паниковать рано. Эксперт туристического рынка, председатель Ассоциации малых отелей полуострова Наталья Стамбульникова говорит, что в небольших гостиницах и объектах размещения резкого снижения бронирований нет. Правда, в основном, на отдых приезжают местные либо туристы их южных регионов.

Но туристы не унывают и все равно едут в Крым Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Некоторые переносят даты, но не отменяют совсем, - говорит Стамбульникова. - Отдельные отмены, конечно, тоже есть, но одновременно поступают и новые заявки - уже на более поздние даты.

ОТМЕНЯТЬ ИЛИ НЕ ОТМЕНЯТЬ?

Среди туристов мнения тоже разделились. Например, жительница Ростовской области, планировавшая отпуск на полуострове, призналась в разговоре с корреспондентом КП-Крым, что опасается предстоящего отдыха, но бронь пока не отменяла.

- Как новости почитаю, так сразу плохо становится. Но у меня в Ялте родственники живут. Никто там не жалуется – наоборот, говорят, чтобы я прекращала эти страшилки читать и приезжала скорее, - говорит Ольга.

Другой путешественник, собиравшийся в Крым всей семьей, решил отменить бронь.

- Мне очень жаль, однако события последнего времени заставили пересмотреть планы. С годовалым ребенком опасаюсь, - говорит Даниил.

Однако есть и те, кто не готов променять крымское море ни на что. Одна из туристок из Красноярска уверена:

- Мы едем в наш любимый Крым всегда. Не променяем его ни на что. Думаю, с топливом все решат, а такого моря больше нигде нет.

Некоторые специально запасаются канистрами на 60 литров бензина. И это не единичный случай – в оперативных чатах по ситуации с топливом опытные автопутешественники делятся актуальным туристическим набором. Помимо купальников и чемодана с легкой одеждой, в багажнике лежит хотя бы одна канистра.

КАК ДОБРАТЬСЯ В КРЫМ

Поезд - самый надежный вариант. График движения поездов «Таврия» был нарушен после ночной атаки БПЛА 8 июня, но с 10 июня движение восстановлено. В темное время суток (с 23:00 до 05:00) конечной станцией может стать Керчь-Южная, откуда пассажиров довезут автобусами.

Автомобиль - по-прежнему хороший вариант, но с оговорками. Опытные туристы всегда ездили в Крым с запасом бензина - хотя бы одна канистра в багажнике. Правила пересечения Крымского моста разрешают ввозить до 100 литров бензина.

ГДЕ ЗАПРАВИТЬСЯ

Свободная продажа бензина частично восстановлена, но с лимитом 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. В Севастополе действует система QR-кодов на сети «ТЭС», а очереди на заправках достигают двух-трех часов.

Если бак пустой, можно позвонить на горячую линию Минкурортов Крыма: 8 800 511-80-18. Там помогут найти топливо в экстренной ситуации.

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ

По данным сайтов бронирования жилья, средний чек летнего тура (10 ночей на двоих) в 2026 году - 117–150 тысяч рублей, что на 17–25% выше прошлого года. Однако при этом многие отельеры идет на уступки и делают хорошие скидки до 30%.

Самые дорогие отели - в Ялте (до 146 тыс. рублей за две ночи), самые бюджетные - в Севастополе и Бахчисарае (от 1,1 тыс. рублей).

По мнению исполнительного директора ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светланы Возной, туристы, после июньской паузы, возвращаются к обсуждению планов на отдых. С середины июня гости потихоньку начали бронировать отдых на вторую половину лета.

- Главный совет для всех, кто планирует посетить наш Крым, - это проверять любую информацию, пользоваться официальным каналом Макс главы региона и узнавать всю информацию самому напрямую. Можно позвонить в отель, гостиницу или владельцу гостевого дома и задать все интересующие вопросы, - говорит эксперт КП-Крым.