Медуз заметили только в Азовском море. Фото: Александр Михайленко

Курортный сезон в Крыму в этом году начался не только с топливного кризиса, но и с настоящего «медузного нашествия». Обычно такая проблема появляется лишь в августе, но на первые «кисельные берега» отдыхающие жалуются уже сейчас.

Нашествие медуз пока заметили лишь на берегу Азовского моря, а любители поплавать в Ялте, Севастополе или Судаке, наоборот, радуются чистейшей воде. Правда, она пока бодрящая! Возможно, поэтому туда пока еще не добрались желетелые.

В Черном море температура воды еще не достигла +18-19 градусов. Фото: Александр Михайленко

- Корнеротов уже хватает на побережье Азовского моря, просто пока они на расстоянии 100 метров от берега. До конца июня еще есть время поплавать, но через неделю доберутся поближе, - пишут в соцсетях отдыхающие.

КОРНЕРОТЫ ОБЖИГАЮТ

На курортах восточного побережья Черного моря постепенно появляются медузы двух основных видов - корнерот и ушастые аурелии. И если одни оставляют лишь легкое покраснение, то укусы крупных корнеротов вызывают ожог, сравнимый с крапивным, а иногда и волдыри с зудом. Пока медузы еще не сильно беспокоят отдыхающих, а лишь только тех, кто любит заплывать подальше. Рыбаки тоже не в восторге - сети забиваются студенистыми телами, мешая промыслу.

По данным ученых Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», главная причина увеличения численности медуз - глобальное потепление и осолонение моря. Но научные сотрудники нашли неожиданный способ, как решить проблему. Исследователи научились получать из желетелых коллаген, который добавляют в БАДы и косметические средства, а также средства для заживления ран и лечения кожи, а теперь планируют поставить производство «на поток». За это взялись и власти. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о проведении в этом году экспериментального вылова медуз в Азовском море при помощи специальных орудий. Планируется добыть внушительный объем - 741 тысячу тонну и отправить на производство:

- Эксперимент начнется в июле и продлится где-то до октября – ноября. Будет проходить там, где есть курортные зоны. Посмотрим, как этот метод сработает.

МНЕНИЕ

Как рассказал КП-Крым директор керченского предприятия по изготовлению продукции для здоровья и красоты Максим Кабанов, экстракты медуз и других морских обитателей нашей акватории полезнее некоторых популярных биодобавок. В Крыму уже несколько лет разрабатывают косметику именно из этого сырья. Например, крем с экстрактом медузы прекрасно увлажняет кожу, а биологические добавки помогают восполнить дефициты коллагена. Такая косметика также способствует заживлению, предотвращает образование акне и борется с морщинами.

По словам директора предприятия, сейчас керченские ученые начали разработку продукции на основе черноморского ската. Экстракт полезно употреблять, чтобы избежать потерю коллагена. А масло из печени ската считается источником источником витаминов группы А, Д и Е.

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