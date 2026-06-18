«Попадают под взрывную волну»: в Керченском проливе из-за атак ВСУ массово гибнут дельфины

Погибшие от ударной волны азовки, найденные в районе Аршинцево в Керчи. Фото: "Керченский пролив для дельфинов"/Вконтакте

Массовой гибелью азовок в Керченском проливе обеспокоены в Фонде защиты китов. Участники экспедиции, посвященной весенней миграции морских млекопитающих, подсчитали, что в результате ударов украинских дронов в южной части пролива только в мае погибло от одной до трех тысяч особей! Ситуацию КП-Крым прокомментировал научный директор Фонда Владимир Латка.

ОПАСНАЯ МИГРАЦИЯ

Обитающие в Азовском море азово-черноморские морские свиньи (азовки) и черноморские афалины проходят через Керченский пролив дважды в год, осенью и весной. Это время их сезонной миграции и место наибольшей концентрации. Но здесь-то они и попадают в ловушку.

Постоянные попытки ВСУ атаковать Крымский мост и построенные рубежи его обороны вынуждают животных осторожничать. Как итог – дельфины не решаются проходить через судоходный канал.

- Существует большая проблема с проходом морских млекопитающих по судоходному каналу, - поясняет Владимир Латка, - наши силы обороны вынуждены защищаться от сложных машин противника и не могут открывать проход надолго. А проходить вместе с судами осторожные азовки не решаются. Они концентрируются перед мостом и, в конце концов, попадают под взрывную волну очередного подбитого или ударившего морского дрона. Мы полагаем, что это и стало основной причиной массовой гибели азовок в мае этого года.

Мертвые азовки на Городском пляже в Керчи. Фото: "Керченский пролив для дельфинов"/Вконтакте

Тела погибших дельфинов стало прибивать к берегу в начале мая. В течение месяца только на 10 км побережья (1/6 часть протяженности всей береговой линии южной половины пролива) нашли 54 мертвых морских свиньи.

- Учитывая все факторы и применяя общепринятые методики оценки смертности, мы получили итоговую оценку гибели животных: от 1000 до 3000 тысяч особей. Это колоссальная потеря для редкого вида, занесенного в Красную книгу России и Красный лист МСОП (Международный союз охраны природы).

Резкое сокращение численности стада подтверждают и визуальные наблюдения.

- Оставшиеся животные никуда не ушли, а остались в Керченском проливе, причем, в крайне уязвимом положении. В настоящее время здесь держится от 650 до 1400 особей азово-черноморских морских свиней азовской популяции. Во всем Азовском море сейчас рассредоточено примерно столько же.

Дельфины не могут беспрепятственно пройти через Керченский пролив в сезон миграции Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

А ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

Наблюдения за дельфинами в Керченском проливе специалисты и волонтеры Фонда продолжат осенью. Результаты исследований, по словам научного директора организации, направят в профильные министерства, ведомства, научные и общественные организации. Задача проекта «Керченский пролив для дельфинов», который реализуется при поддержке Президентского фонда природы, – найти пути и обеспечить безопасный проход морских млекопитающих по миграционным путям.

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