В продаже много клубники Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сладкая, ароматная, медовая, сахарная - всеми этими «комплиментами»-прилагательными пропитана атмосфера главного рынка Крыма - симферопольского «Привоза». Здесь цены обычно на 20-30% ниже, чем в мелких ларьках спальных районов города. Продавцы на все лады нахваливают свой товар - прилавки ломятся от обилия и разнообразия фруктов, ягод, овощей и корнеплодов: все-таки уже середина июня!

Здесь широкий не только ассортимент, но и ценовой разброс. Черешню, например, предлагают и по 250 рублей, и по 400.

Местные фрукты не дешевле привозных Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Бахчисарайская, только с дерева сняли - свежайшая. Попробуйте, - предлагает красотка-смуглянка.

М-м-м, вкуснятина - тонкая кожица и ароматный сок! Но доставать наличные не стала - пройдусь еще, приценюсь.

Витамины из Мелитополя Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Уродилась в этом году черешня, что и говорить, и в Крыму, и в Мелитополе, - соглашается со мной продавец.

Местная ягода не уступает в цене привозной. Вроде бы цена зависит от размера - чем крупнее, тем дороже, но чисто визуально значимую разницу в весе трудно заметить. Другое дело - качество. Товар нежный, скоропортящийся, и ягоды не первой свежести отдают и вовсе по 100–150 рублей за кило.

Клубника дешевле черешни Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Много на рынке и клубники, но она в основном крымская. Верхняя ценовая планка начинается от 300 рублей.

Абрикос привезли из Дагестана Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Абрикосов, персика и винограда пока на полуострове своих нет - привозят из Азербайджана, Дагестана и Турции.

Голубика стоит дорого Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Голубика же вовсе из Беларуси, вот и цена космическая - 1000 -1700 рублей за кило.

На прилавках уже появилась кукуруза Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кукуруза, опять же, микс, если говорить о происхождении - Крым и Новороссия. Но брать выгодно сетку, где 25 початков по 50 рублей, в розницу цена выше - 60 - 75 рублей.

На рынке есть из чего выбирать Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Не разочарует «Привоз» и любителей традиционного летнего салата: приличные томаты можно найти за 120–150 рублей.

Мелкие огурцы в большой цене Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За огурцы просят от 35 до 250 рублей за кило - они, в отличие от черешни, чем мельче, тем дороже.

Фрукты и салаты - хорошо, но все-таки без сытости, какую дает картофель, трудно обойтись. Картошки же завались. Клубни разнокалиберные - и по ценам, и по размерам.

На рынке много картофеля Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Молодая, домашняя, херсонская, по 40 рублей отдаю - с улыбкой отвечает на расспросы голубоглазый молодой мужчина.

СЧИТАЛКА «КП»

черешня – 200-400 руб. за кг;

клубника – 200-300;

абрикосы, персики – 220-300;

крыжовник – 300-600;

малина – 500;

болгарский перец – 50-80;

острый перец – 1100;

томаты – 120-250;

огурцы – 35-250;

картофель – 20-90;

капуста – 40-60;

свекла – 30-50;

лук – 20-85;

кукуруза (початок) – 50 – 75.

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