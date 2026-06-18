Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Сладкая, ароматная, медовая, сахарная - всеми этими «комплиментами»-прилагательными пропитана атмосфера главного рынка Крыма - симферопольского «Привоза». Здесь цены обычно на 20-30% ниже, чем в мелких ларьках спальных районов города. Продавцы на все лады нахваливают свой товар - прилавки ломятся от обилия и разнообразия фруктов, ягод, овощей и корнеплодов: все-таки уже середина июня!
Здесь широкий не только ассортимент, но и ценовой разброс. Черешню, например, предлагают и по 250 рублей, и по 400.
Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
- Бахчисарайская, только с дерева сняли - свежайшая. Попробуйте, - предлагает красотка-смуглянка.
М-м-м, вкуснятина - тонкая кожица и ароматный сок! Но доставать наличные не стала - пройдусь еще, приценюсь.
Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
- Уродилась в этом году черешня, что и говорить, и в Крыму, и в Мелитополе, - соглашается со мной продавец.
Местная ягода не уступает в цене привозной. Вроде бы цена зависит от размера - чем крупнее, тем дороже, но чисто визуально значимую разницу в весе трудно заметить. Другое дело - качество. Товар нежный, скоропортящийся, и ягоды не первой свежести отдают и вовсе по 100–150 рублей за кило.
Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Много на рынке и клубники, но она в основном крымская. Верхняя ценовая планка начинается от 300 рублей.
Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Абрикосов, персика и винограда пока на полуострове своих нет - привозят из Азербайджана, Дагестана и Турции.
Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Голубика же вовсе из Беларуси, вот и цена космическая - 1000 -1700 рублей за кило.
Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Кукуруза, опять же, микс, если говорить о происхождении - Крым и Новороссия. Но брать выгодно сетку, где 25 початков по 50 рублей, в розницу цена выше - 60 - 75 рублей.
Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Не разочарует «Привоз» и любителей традиционного летнего салата: приличные томаты можно найти за 120–150 рублей.
Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
За огурцы просят от 35 до 250 рублей за кило - они, в отличие от черешни, чем мельче, тем дороже.
Фрукты и салаты - хорошо, но все-таки без сытости, какую дает картофель, трудно обойтись. Картошки же завались. Клубни разнокалиберные - и по ценам, и по размерам.
Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
- Молодая, домашняя, херсонская, по 40 рублей отдаю - с улыбкой отвечает на расспросы голубоглазый молодой мужчина.
СЧИТАЛКА «КП»
черешня – 200-400 руб. за кг;
клубника – 200-300;
абрикосы, персики – 220-300;
крыжовник – 300-600;
малина – 500;
болгарский перец – 50-80;
острый перец – 1100;
томаты – 120-250;
огурцы – 35-250;
картофель – 20-90;
капуста – 40-60;
свекла – 30-50;
лук – 20-85;
кукуруза (початок) – 50 – 75.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За экзотикой далеко ходить не надо: фермеры в Крыму выращивают лимоны