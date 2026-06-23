Артисты отменяют концерты в Крыму: вслед за Сергеем Трофимовым выступления перенесли музыканты Radio Tapok

Рок-группа Radio Tapok перенесла на неопределенный срок концерты в Крыму. Фото: официальная страница группы в социальной сети Вконтакте

Вслед за Сергеем Трофимовым, который перенес гастрольный тур в Крыму на осень, летние концерты в Крыму отменили и музыканты рок-группы Radio Tapok. Информация об этом появилась на официальной странице группы во Вконтакте. Как следует из сообщения, «по техническим причинам» выступления «перенесены» на более поздний срок. Даты новых концертов пока неизвестны. Музыканты уточняют, что они состоятся, «когда это будет возможно».

- К сожалению, по техническим причинам мы вынуждены перенести наш южный тур. Скоро будут доступны новые даты концертов. Все купленные ранее билеты будут действительны, - говорится на странице группы.

Сегодня концерт Radio Tapok должен был состояться в Севастополе, 25 июня в Симферополе, 26 июня - в Керчи. Также группа перенесла гастроли в соседнем Краснодарском крае – выступления были запланированы в Новороссийске и Анапе.

Балет Аллы Духовой «Todes» на своей странице в соцсети также убрал Крым из списка городов, где планируются гастроли летнего тура. Новую программу «Мы из будущего», согласно сообщению, в июле представят в Таганроге, Анапе, Сочи, Адлере, Лазаревском, Новороссийске, Геленджике, Ейске и Санкт-Петербурге.

В то же время продажи билетов на «Todes» в Крыму продолжаются. В кассе керченского ДК «Корабел», где балет должен выступить 8 июля, сообщили, что не владеют информацией о планах труппы: на сегодняшний день данных об отмене нет.

Ранее Сергей Трофимов перенес июньские концерты в Крыму на начало сентября.

Напомним, из-за проблем с бензином и железнодорожным сообщением, туристы начали отменять брони в крымских отелях. До 1 сентября приостановлено размещение детей в оздоровительных лагерях полуострова.

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