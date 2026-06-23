«Золотая Маска» - главная театральная награда нашей страны. Фото: Севастопольский театр оперы и балета/Vk

Молодой театр из Севастополя, который еще только обретает имя, победил в национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Современный балет». Конкуренция была жесткая: 68 участников со всей страны, но детище Севастопольского театра оперы и балета покорило взыскательное жюри.

ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ И СТРАСТИ

Артистам вручили престижную награду. Фото: Севастопольский театр оперы и балета/Vk

Спектакль «Грозовой перевал» создан по мотивам романа Эмили Бронте. Постановка на современном хореографическом языке получилась яркой, эмоциональной, по-севастопольски - с душой.

- Художественного руководителя балета Ксению Рыжкову привлек сам литературный материал - непростая история о любви, страсти, свободе выбора и последствиях человеческих поступков, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Севастопольского театра оперы и балета.

«Золотую Маску», которая считается театральным «Оскаром» нашей страны, вручали в Омске - городу в этом году присвоен статус культурной столицы России. Сибирь встретила наших артистов с распростертыми объятиями - публика на торжественной церемонии не скупилась на аплодисменты.

ТЕАТР ПОКА ЕЩЕ НЕ ОТКРЫЛИ

Но как так, ведь все мы знаем: величественный театр на Хрустальном мысе пока еще не сдан, а труппа уже успешно выступает?!

- Да, здание Севастопольского государственного театра оперы и балета пока еще строится, но у нас есть собственная база для репетиций, используются и другие площадки города.

Премьера балета «Грозовой перевал» состоялась на сцене Дворца культуры рыбаков в Севастополе в 2024 году, на VIII Международном фестивале оперы и балета «Херсонес».

И теперь труппа гастролирует со спектаклем, выступая на значимых театральных подмостках, включая Москву.

- Жюри Национальной театральной премии «Золотая Маска» постановка «Грозовой перевал» была представлена на Новой сцене Большого театра России.

ДЕТАЛИ И НЮАНСЫ

- В спектакле заняты 20 артистов, включая трех учащихся Севастопольской академии хореографии. Изначально исполнителями были приглашенные артисты, а теперь формируется собственная балетная труппа.

Работа над постановкой «Грозовой перевал» шла несколько месяцев: все пришлось делать с нуля - от разработки либретто и музыки до создания сценографии.

Не сидели без работы художники и швеи: специально для спектакля создали 29 оригинальных костюмов, из которых три детских. В общей сложности с учетом повторяющихся костюмов для кордебалета - 38 уникальных одеяний.

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