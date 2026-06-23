«Отвел дочь в безопасное место, а сам погиб»: в Крыму простятся с чемпионом по мотокроссу

Денис Галанов погиб в ночь на 21 июня. Фото: страница мужчины в соцсети Вконтакте

Под Керчью во время атаки ВСУ погиб чемпион Крыма по мотокроссу Денис Галанов. Молодой человек вместе с 8-летней дочерью находился в частном доме, когда над морем появился вражеский беспилотник.

- Когда началась атака, он уложил Дарину в более-менее безопасное место, а сам вышел во двор. Там были еще дети, которых нужно было срочно отправить в город, он помог им уехать. В это время над его головой произошел взрыв…Когда начало все гореть, Дарину из-под обломков достал и вынес сосед, - рассказала КП-Крым супруга мужчины Юлия.

Дениса Галанова спасти не удалось. Его дочь отделалась шишкой на лбу и парой царапин. Сегодня она уже гуляла с подружками, рассказала Юлия. Но девочке еще предстоит работа с психологом.

Молодой человек был увлечен мотокроссом и тренировал юных спортсменов. Фото: страница Дениса Галанова в ВК

Похороны Дениса пройдут завтра. С их организацией и финансово семье помогают неравнодушные горожане. Сбор средств организовали многочисленные друзья и коллеги спортсмена.

Денис Галанов был увлечен мотоциклами и обучал юных гонщиков. Своими силами ему удалось обустроить тренировочный полигон в Ленинском районе и готовить ребят к соревнованиям различного уровня. В ноябре он планировал участие в финальном этапе Кубка Юга России - 2026.

Напомним, в ночь на 21 июня киевский режим осуществил массированную атаку на Керченский полуостров, в результате которой, по официальным данным, погибли 4 человека, 28 получили ранения.

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