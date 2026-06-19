Яркий болид заметили в небе над Крымом. Скриншот из видео: Сергей Назаров

Болид, влетевший в земную атмосферу на скорости до 20 км/с обнаружил в телескоп научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Небесное тело появилось с востока и оставило яркий след, но из-за погоды его траекторию отследить не удалось.

- Перед этим был дождь, поэтому картинка получилась мутная. Причем такая же ситуация была в целом в нашем регионе, и в том числе в Краснодарском крае. Мало кто из наблюдателей вообще смог его увидеть. Поэтому в определенной степени мое наблюдение уникальное, - рассказал КП-Крым астрофизик.

Яркий болид заметили в небе над Крымом. Видео: Сергей Назаров

Нет данных о траектории – значит, нельзя построить орбиту и выяснить, откуда к нам прилетел «камешек», и каковы его размеры. Предположительно, болид был не больше теннисного мяча или компьютерной мышки, но полностью ли он сгорел в атмосфере, или на землю упали его мелкие частицы, неизвестно.

Такие события в Крымской обсерватории анализирует специальное программное обеспечение. Но и ему не удалось провести нужные ученым расчеты.

- Это важно, поскольку болиды могут быть связаны с более крупными телами, вращающимися в космосе. Поэтому определение орбиты мелких тел может помочь обнаружить более крупные и более опасные. Кроме того, они несут в себе законсервированное вещество, которое на протяжении 4 миллиардов лет не взаимодействовало с другими планетами. Если быстро найти и исследовать такой метеорит, пока он не рассыпался, можно получить ценные данные про химический состав вещества, из которого сформировались планеты Солнечной системы, - пояснил Сергей Назаров.

Напомним, большинство важных открытий крымские астрономы делают с помощью мощного советского телескопа «Синтез», деньги на модернизацию которого собирают уже не один год.

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