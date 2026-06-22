Александр Щеголев. Фото: Герои Крыма/Vk

Александр Щеголев добровольцем ушел на СВО, воевал на Запорожском направлении. Когда вернулся домой, стал главой села Уютное Сакского района.

«МАМА И ЖЕНА БЛАГОСЛОВИЛИ, НО ИМ БЫЛО ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ МНЕ»

Свой боевой путь Александр начал в 2024 году, заключив контракт.

Почему пошел добровольцем?

- Как гражданин своей страны не имел права поступить по-другому. Как бы это высокопарно ни звучало - нужно отдать долг Родине, - рассказал КП-Крым Александр Щеголев.

Родные не стали отговаривать.

- Моя супруга знает: если я принял решение, то не откажусь. Мама благословила, потому что тоже знает меня. Думаю, что маме и жене было даже сложнее, чем мне на фронте. Там ты выполняешь задачу, забываешь об опасности. А когда ждут, и ты не выходишь на связь - рисуются самые страшные картинки. Тебя уже успевают и похоронить… Поэтому им было тяжелее.

ВЫНЕСЛИ ТОВАРИЩА ИЗ-ПОД ОГНЯ ПРОТИВНИКА

Крымчанин добровольцем пошел на СВО. Фото: личный архив

Крымчанин бил врага на Запорожском направлении.

- Представлен к медали «За отвагу». Мы вынесли раненого товарища с поля боя: полтора километра под обстрелом и минометным огнем, эвакуация прошла успешно.

На передовой попадал в различные ситуации, из которых казалось, нет выхода, но все выдюжил, все смог. Вот и на гражданке остается в рядах защитников Отчизны: Александр Щеголев - командир взвода добровольческого батальона «Барс Крыма».

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ветеран СВО стал участником кадровой программы «Герои Крыма». Фото: Герои Крыма/Vk

После возвращения из зоны СВО стал участником кадровой программы «Герои Крыма». И ему доверили село Уютное Сакского района.

Село большое, населения, по официальным данным, 4,7 тысячи, а по неофициальным - больше десяти тысяч. Александр Щеголев местные проблемы знает не понаслышке - раньше он отвечал за ЖКХ в Уютном и полностью ориентируется в обстановке. К тому же Сакский район - это его малая родина. Где родился, там и пригодился.

Алексей Щеголев отмечен региональными медалями - «За мужество и доблесть» и «За защиту Республики Крым». Фото: Герои Крыма/Vk

И вот, 18 июня 2026 - год работы на посту главы сельсовета.

Что за этот время сделано?

- Заканчиваем благоустройство двух территорий. Одна - дворовая, вторая - площадь у Дома культуры. Огородили сельское кладбище, у которого 15 лет не было ограждения.

Появилась в селе и современная сеть видеонаблюдения. Результат не заставил себя ждать: меньше аварий, вандалов наказывают по горячим следам.

А еще в планах - Аллея памяти воинов-интернационалистов и участников СВО. Проект инициативного бюджетирования, который они реализуют вместе с жителями.

- На будущее сильно загадывать не будем. Дело лучше слов.

Помогает ли в мирной жизни боевой опыт?

- Да, начинаешь воспринимать все проще, понимая, что бывают ситуации и похуже. Нервы становятся крепче. Не обращаешь внимания на мелочи, четко понимаешь, где суть, что главное, мобилизуешься над решением действительно важных задач.

СПРАВКА «КП»

Кадровая программа «Герои Крыма» создана для подготовки управленцев из числа ветеранов СВО и патриотически настроенных граждан. Обучение длится один год и включает несколько модулей с ведущими экспертами в сфере госуправления.

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