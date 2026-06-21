Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 22 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте электросетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 22 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Гоголя, 22-38 ;

ул. Желябова, 8, 21/30, 26;

ул. Толстого, 24 (кв. 1, 2, 3);

ул. Маяковского, 23-27 ;

пер. Маяковского, 1-11 , 2/32

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а; ТП-168 Л-5

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

Где отключат свет в Евпатории 22 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Башенная, 15/110;

ул. Заславского, 2-18 ;

ул. Некрасова, 36-48 , 41/28, 41/28а, 43;

ул. Некрасова/ ул. Токарева, светофор;

ул. Сытникова, 25-43 ;

ул. Токарева, 47-63 , 102-116/21 ;

ул. Фрунзе, 30/48- 42 ;

пр-зд Некрасова, 1-24

г. Евпатория:

ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

Где отключат свет в Алуште 22 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

город Алушта:

село Лучистое

ул. Почтовая, 1-8;

ул. Школьная, 8а;

ул. Северная, 14;

ул. Садовая, 12, 14;

ул. Озерная, 4, 4а;

ул. Мира, 1-7;

ул. Лавандовая, 144;

ул. Западная, 1, 2;

ул. верхняя, 2а, 11, 14;

ул. Алуштинская, 1-12;

ул. Шоссейная,

ул. Родниковая,

ул. Табачная,

ул. Виноградная,

ул. Южная,

пер. Солнечный, 1,3, 5;

пер. Клубный, 1-5;

пер. Веселый, 1;

мкр-н Лесная сказка, 25

Где отключат свет в Керчи 22 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. ул. Пушкина, 4-9, 13-75 , 14-46 ;

ул. Белинского, 20, 31;

ул. Чкалова, 62-74 ;

ул. Гоголя, 2-4 , 31а-37 ;

пер. Тупиковый, 2-10Б

ул. Болотникова, 122;

ул. Лозовая, 115-119а , 116-142 , 125-145 , 192, 194;

ул. Голубиная, 2-22 , 7-19 , 180-184 , 187, 189, 197, 200;

ул. Кооперативная, 1-13 , 4-6 , 18-22 ,

19а, 25, 34, 37, 38-50а , 39, 56, 68, 69, 77, 79, 86, 88, 89;

ул. 1 Сотня, 101-117 , 104, 106, 108, 127-169 , 128-162 ;

ул. 2 Сотня, 37, 45, 50, 52, 53, 58, 59

ш. Вокзальное, 131, 131а, 140;

ул. Г. Петрова, 4, 6, 8

ул. Чернявского, 4а-10;

ул. Кулакова, 53-85 ;

пер. 1 Степной, 5-8, 10;

пер. 2 Степной, 1а-5 , 4-10 ;

пер. 3 Степной, 11-13 , 14, 15

Где отключат свет в Феодосии 22 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Челнокова, 80Б, 82

пгт Коктебель:

ул. Антонова, 42, 44;

ул. Вересаева, 39, 52, 64, 66;

ул. Ильюшина, 1Б, 2, 2а, 15, 17, 24, 43;

ул. Солнечная, 17, 17Б, 17г, 17д, 19, 29, 30, 31, 33, 38, 52, 54;

ул. Шевченко, 3, 5, 9, 25-28, 32, 38, 45, 49, 51, 67;

ул. Щербакова, 7;

ул. Полевая, 21;

пер. Летный, 13

село Солнечное:

ул. Нагорная, 2

Где отключат свет в Севастополе 22 июня 2025:

с 9.00 до 16.00

город Балаклава:

ул. Благодатная, 19;

ул. Мускатная, 6/2,4-А,14/2,4-24,16-А,108,5/1,1-А,9-А,9-Б,23/2,5-29,565

с 9.00 до 15.00

ЗАО «Софьи Перовской», 190/2,8,10,14,18,670,11,16,25,669,194/78,10,196,1760,176, 673/1, 7 , 671/4, 671/73, 9/2, 3, 11, 1315;

Качинское шоссе, 25/57

с 9.00 до 17.00

ул. Комсомольская, 56-80,51-73;

ул. Дзержинского, 52,55-63;

ул. Перекопская, 4-8,1-5.