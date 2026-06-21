Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света на Крымском полуострове 22 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте электросетей. График отключений может корректироваться.
с 8.00 до 17.00
ул. Гоголя, 22-38 ;
ул. Желябова, 8, 21/30, 26;
ул. Толстого, 24 (кв. 1, 2, 3);
ул. Маяковского, 23-27 ;
пер. Маяковского, 1-11 , 2/32
ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;
ул. Куйбышева, 161-179 , 183;
ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;
ул. Кечкеметская, 80/1;
ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;
ул. Гастелло, 4-38 ;
ул. Макаренко, 26-32 ;
ул. Молодежная, 113;
ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;
пер. Вишневый, 1-23 , 20-24
ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;
ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107
ул. Гавена, 48-50 , 61;
ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;
пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105
ул. Миллера, 58;
ул. Сочинская, 12-34 , 15-37
ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а; ТП-168 Л-5
ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;
ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;
ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;
пер. Ключевой, 1-22
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
ул. Башенная, 15/110;
ул. Заславского, 2-18 ;
ул. Некрасова, 36-48 , 41/28, 41/28а, 43;
ул. Некрасова/ ул. Токарева, светофор;
ул. Сытникова, 25-43 ;
ул. Токарева, 47-63 , 102-116/21 ;
ул. Фрунзе, 30/48- 42 ;
пр-зд Некрасова, 1-24
г. Евпатория:
ул. Мориса Тореза, 8-25;
ул. Токарева, 44а, 52-80/35
Где отключат свет в Алуште 22 июня 2025:
с 8.00 до 17.00.
город Алушта:
село Лучистое
ул. Почтовая, 1-8;
ул. Школьная, 8а;
ул. Северная, 14;
ул. Садовая, 12, 14;
ул. Озерная, 4, 4а;
ул. Мира, 1-7;
ул. Лавандовая, 144;
ул. Западная, 1, 2;
ул. верхняя, 2а, 11, 14;
ул. Алуштинская, 1-12;
ул. Шоссейная,
ул. Родниковая,
ул. Табачная,
ул. Виноградная,
ул. Южная,
пер. Солнечный, 1,3, 5;
пер. Клубный, 1-5;
пер. Веселый, 1;
мкр-н Лесная сказка, 25
с 8.00 до 17.00
ул. ул. Пушкина, 4-9, 13-75 , 14-46 ;
ул. Белинского, 20, 31;
ул. Чкалова, 62-74 ;
ул. Гоголя, 2-4 , 31а-37 ;
пер. Тупиковый, 2-10Б
ул. Болотникова, 122;
ул. Лозовая, 115-119а , 116-142 , 125-145 , 192, 194;
ул. Голубиная, 2-22 , 7-19 , 180-184 , 187, 189, 197, 200;
ул. Кооперативная, 1-13 , 4-6 , 18-22 ,
19а, 25, 34, 37, 38-50а , 39, 56, 68, 69, 77, 79, 86, 88, 89;
ул. 1 Сотня, 101-117 , 104, 106, 108, 127-169 , 128-162 ;
ул. 2 Сотня, 37, 45, 50, 52, 53, 58, 59
ш. Вокзальное, 131, 131а, 140;
ул. Г. Петрова, 4, 6, 8
ул. Чернявского, 4а-10;
ул. Кулакова, 53-85 ;
пер. 1 Степной, 5-8, 10;
пер. 2 Степной, 1а-5 , 4-10 ;
пер. 3 Степной, 11-13 , 14, 15
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
ул. Челнокова, 80Б, 82
пгт Коктебель:
ул. Антонова, 42, 44;
ул. Вересаева, 39, 52, 64, 66;
ул. Ильюшина, 1Б, 2, 2а, 15, 17, 24, 43;
ул. Солнечная, 17, 17Б, 17г, 17д, 19, 29, 30, 31, 33, 38, 52, 54;
ул. Шевченко, 3, 5, 9, 25-28, 32, 38, 45, 49, 51, 67;
ул. Щербакова, 7;
ул. Полевая, 21;
пер. Летный, 13
село Солнечное:
ул. Нагорная, 2
с 9.00 до 16.00
город Балаклава:
ул. Благодатная, 19;
ул. Мускатная, 6/2,4-А,14/2,4-24,16-А,108,5/1,1-А,9-А,9-Б,23/2,5-29,565
с 9.00 до 15.00
ЗАО «Софьи Перовской», 190/2,8,10,14,18,670,11,16,25,669,194/78,10,196,1760,176, 673/1, 7 , 671/4, 671/73, 9/2, 3, 11, 1315;
Качинское шоссе, 25/57
с 9.00 до 17.00
ул. Комсомольская, 56-80,51-73;
ул. Дзержинского, 52,55-63;
ул. Перекопская, 4-8,1-5.