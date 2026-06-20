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Общество20 июня 2026 6:00

Над Крымом и другими регионами России сбили 187 беспилотников за ночь

Атака началась вечером 19 июня
Александра ТИМОЩЕНКО
БПЛА также нейтрализовали над Азовским морем

БПЛА также нейтрализовали над Азовским морем

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За ночь 20 июня силы ПВО сбили 187 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщили министерстве обороны РФ.

- В течение ночи в период с 20.00 мск 19 июня т.г. до 7.00 мск 20 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского моря, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в пятницу, 19 июня, средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили два беспилотника в Севастополе. Воздушную тревогу объявили в 5.56. В 6.05 губернатор сообщил, что в городе-герое военнослужащие отражают атаку ВСУ. В Севастополе работало ПВО и мобильные огневые группы.