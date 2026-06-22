Тряслись стены и мебель: в Черном море у побережья Севастополя случилось 7 землетрясений

Сейсмические события зафиксировали в Черном море Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 22 июня в Черном море у побережья Севастополя было зафиксировано сразу семь землетрясений. Такие данные приводит Крымская сейсмическая сеть.

Два толчка были ощутимыми и сопровождались афтершоками. Первый случился в 06:14, его магнитуда составила 3,7, а эпицентр был примерно в 26 километрах от Севастополя. Второй произошел в 08:48 — магнитуда достигла 4,4, эпицентр находился в 30 километрах от города.

Также, по информации замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марины Бондарь, были зафиксированы толчки меньшей магнитуды: в 05:09 — 2,9, в 05:27 — 2,8, в 06:31 — 1,7 и в 07:11 — 2,8.

Фото: Замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марины Бондарь

Колебания почувствовали жители разных районов города, по их словам, тряслись мебель, стены, звенела посуда, можно было ощутить подвижность фундамента. По предварительным данным, никакие объекты во время землетрясения не пострадали.

«Не исключена вероятность повторных толчков. Прошу всех сохранять спокойствие. По словам специалистов, регулярная сейсмичность в нашем регионе — это нормально», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.