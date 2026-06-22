В Крыму приостановили прием и размещение детей на отдых Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму с 22 июня приостановлен прием и размещение детей в лагерях и других средствах размещения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Рассказываем о последней ситуации, связанной с приемом детей в летние лагеря в Крыму с 22 июня по 1 сентября 2026 года: что известно о причинах, сроках и на кого распространяются введенные ограничения.

Прием детей в летние лагеря в Крыму с 22 июня по 1 сентября 2026 года

В Республике Крым запрещено организовывать бронирование, прием и размещение детей и детских групп. Это касается детских лагерей, мест отдыха, оздоровления и других учреждений, предназначенных для участия в туристических и иных мероприятиях, в том числе слетах, фестивалях, спортивных сборах и экскурсиях.

Сроки ограничений на детский отдых в Крыму с 22 июня по 1 сентября 2026 года

В соответствии с текстом указа, размещенного на официальном сайте правительства Республики Крым, запрет на отдых детей в регионе действует с 11:00 22 июня 2026 года до полуночи 1 сентября 2026 года.

Причины приостановки детского отдыха в Крыму с 22 июня по 1 сентября 2026 года

Власти региона объясняют ограничения необходимостью обеспечить безопасность.

- Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности, - подчеркнул глава республики Сергей Аксенов.

Ситуация с отдыхом в детских лагерях в Севастополе в июне 2026 года

Что касается отдыха детей в Севастополе, то плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории города - «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» - состоятся 24 и 25 июня. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, власти делают все возможное, чтобы каникулы у ребят состоялись.

- В условиях возможного ограничения подачи электроэнергии, лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией, - подчеркнул глава города-героя.