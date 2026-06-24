Олег Зубков. Фото: Сафари Парк Тайган/Tg

Прошел год с того момента, как владельца крымского сафари-парка «Тайган» атаковал лев. Олег Зубков полностью восстановился. Вернулся и командный голос.

ЛЕВ ЖИВЕТ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

За секунды до нападения льва: появилось видео, как директор парка «Тайган» кормит хищников Крымский парк «Тайган» показал, что происходило прямо перед нападением льва на директора Олега Зубкова. «Человек-лев» кормит голодных хищников, общается со знакомой по мобильному телефону и даже слышит вопрос мальчика: «Дяденька, а они вас не укусят?». Напомним, после нападения льва Олег Зубков оказался в больнице с серьёзными травмами

Крымчанин полностью здоров. Фото: Сафари Парк Тайган/Tg

– У меня все в порядке, на учете у медиков уже не состою. Что произошло тогда, я все отлично помню, – рассказал КП-Крым Олег Зубков.

Нет после ЧП у крымчанина ни флешбэков, ни других проблем с нервами.

Здоров и физически, и психически. На теле только остались отметины на всю жизнь – шрамы от когтей и зубов хищника. Но мужчин, как известно, шрамы украшают.

– Годовщину отметил вместе с сотрудниками – пожарили шашлыки, вспомнили этот день.

Происшествие мало изменило жизнь и агрессивного хищника.

– Чем лев занимается? Живет, просто живет в вольере.

Наказывать его не стали – с кошки взятки гладки.

Но в зоопарке не рискнули выпускать его в сафари вместе с другими львами – мало ли что взбредет в голову взбалмошному хулигану, и теперь он живет в отдельном просторном вольере.

В «Тайгане» готовы передать гривастого красавчика в другой зоопарк, правда, пока желающих не нашлось.

КАК БЫЛО ДЕЛО

Хозяин крымского «Тайгана» очень тесно общается с хищниками. Фото: Тайган/Vk

Олег Зубков уже собирался выезжать на электромобиле из сафари, где кормил львов, когда на него набросился трехлетний хищник: то ли лязганья железной калитки испугался, то ли подумал, что человек хочет отобрать у него ужин.

Окровавленный беззащитный директор упал на землю: казалось, что спасения нет – у 300-килограммовой кошки мощные когти и острые клыки!

Но ангел-хранитель у крымчанина – тот еще богатырь, да и окружение мужественное.

Пресс-секретарь Татьяна Алексагина, которая находилась рядом, сумела утихомирить льва пластиковым ведром и совком. И тут на помощь пришел один из гостей зоопарка – турист из Ростовской области спрыгнул с мостков в саванну и затащил раненого в салон электромобиля. Вовремя подоспел и сотрудник «Тайгана».

Истекающего кровью на скорой доставили в райбольницу, а затем перевезли в областную. Затем за его жизнь стали бороться врачи медцентра в Краснодаре.

Лев здорово потрепал крымчанина: повредил грудные мышцы, задел легкое и серьезно травмировал шею – даже голос на несколько недель пропал.

Раненый на удивление врачам быстро пошел на поправку.

В июле он вернулся на Крымский полуостров. А в сентябре хозяин «Тайгана» пригласил друзей и закатил королевский банкет в честь спасителей. На следующий день вместе с женой и пресс-секретарем отправился в путешествие по Португалии. Вернувшись на полуостров, окунулся с головой в работу – взвалил на свои плечи хозяйство в Белогорском районе «Зеленогорье».

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