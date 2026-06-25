Шерхан и Киара уже в одном вольере. Но первая встреча была непростой. Скриншот из видео/Дневник Шерхана/Вконтакте

Крымского льва Шерхана, которого «Тайгану» после неудачной продажи в Китай пришлось подарить Минскому зоопарку, наконец, соединили с львицей. Этого момента и киперы, и те, кто следит за судьбой хищника в соцсетях, ждали почти полгода.

Подружку для Шерхана Минский зоопарк привез из Белгорода в конце января. Сначала Киара была на карантине, а потом долго ждала встречи в соседнем вольере. Прислушивалась, принюхивалась, пока сотрудники зоопарка не открыли обзорные окошки, через которые хищники и смогли познакомиться. Но общение не было легким: оба показывали характер, и, если бы не решетка, давно бы, наверное, «намяли» друг другу бока.

В "золотом прайде" в Крыму Шерхан еще малышом показал себя лидером. Скриншот из видео/Дневник Шерхана/Вконтакте

В апреле Шерхана с Киарой поменяли вольерами. Это должно было ускорить затянувшийся процесс привыкания. Чужой вольер для обоих стал неожиданностью - львы возмущенно рычали, хотя и активно интересовались игрушками друг друга. Вскоре их реакция стала спокойнее, а взаимоотношения наладились.

И вот он – долгожданный момент! Шибер открыт, и хищники впервые встретились «лицом к лицу». Правда, без потасовки не обошлось. За излишнюю настойчивость (лев слишком быстро и резко подошел к даме) Шерхан был наказан. Киара дала понять, что в обиду себя не даст и отвесила ему хорошую оплеуху.

- Ну что Шерхан, кончилась твоя холостяцкая жизнь? Теперь рулить будет львичка!

- Да все нормально прошло, каждый высказал свои планы и приоритеты.

- Я видела много знакомств львиных пар, и это считаю замечательным! Шерхан не применял силу, лишь голосом заявил о правах главного, - посыпались комментарии на странице Шерхана «Вконтакте», которую ведут сотрудники отдела хищников. Они-то и опубликовали видео этой встречи.

Киара показала, что может постоять за себя. Скриншот из видео/Дневник Шерхана/Вконтакте

Правда, после такого бурного знакомства каждый разбежался по своим вольерам. Теперь любуются друг другом через ограждение. Но шибер по-прежнему открыт, а значит, у пары еще все впереди.

Теперь оба снова наблюдают друг за другом через решетку. Скринщот из видео/Дневник Шерхана/Вконтакте

Напомним, Шерхан – тот самый лев, которого малышом в Крым привезли из Донецка. Его передал в «Тайган» бизнесмен, которому хищника презентовали на День рождения. Шерхан стал безоговорочным лидером в «золотом прайде», и именно его, повзрослевшего и абсолютно ручного, захотели купить китайцы для зоопарка в Харбине. Это был первый крупный международный контракт «Тайгана» за последние десять лет. Но вывезти из страны льва не смогли. Шерхан долго ждал оформления нужных бумаг в Минском зоопарке, да там в итоге и остался.

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