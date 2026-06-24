Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 25 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В пресс-службах предприятий «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 25 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Карлова,

ул. Багрова,

ул. Лужкова,

ул. Захарченко,

ул. Чуркина

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

Где отключат свет в Евпатории 25 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ш. Красноярское, 1, торговые павильоны;

ш. Суворовское, 2;

ул. 27 Августа, катодная станция;

ул. 51 Армии, торговые павильоны;

ул. 51 Армии/ул. Виноградная, торг. павильоны;

ул. Аблямит Аджи, 1-62;

ул. Аксарай, 1-62;

ул. З. Бекировой,1/49, 2/51, 11-21;

ул. Болекаджи, 1/2-50;

ул. Виноградная, 5а;

ул. Генерала Булатова, 1-12;

ул. Акимова, 25-50, 56

ул. Кангыл, 2/5-8;

ул. Кефе, 1-62;

ул. Къайтарма, 1-62;

ул. М. Нузета, 3-55/42;

ул. Миллет, 21/6;

ул. Салтаба, 2/4-44 , 3/1;

ул. Силифке, 1-12;

ул. Тумен, 2-8 , 9/1-17 ;

ул. Шукурулла эфенди, 1-26;

ул. Э. Османова, 1-10;

ул. Я. Мемета, 4-12а ;

пер. Салтаба, 7;

пр-д Салтаба, 1-10

Где отключат свет в Ялте 25 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

микрорайон Васильевка:

пер. Пролетарский, 10-14 .

Где отключат свет в Керчи 25 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Пушкина, 4-9, 13-75 , 14-46 ;

ул. Белинского, 20, 31;

ул. Чкалова, 62-74 ;

ул. Гоголя, 2-4 , 31а-37 ;

пер. Тупиковый, 2-10Б

ул. Болотникова, 122;

ул. Лозовая, 115-119а , 116-142 , 125-145 , 192, 194;

ул. Голубиная, 2-22 , 7-19 , 180-184 , 187, 189, 197, 200;

ул. Кооперативная, 1-13 , 4-6 , 18-22 , 19а, 25, 34, 37, 38-50а , 39, 56, 68, 69, 77, 79, 86, 88, 89;

ул. 1 Сотня, 101-117 , 104, 106, 108, 127-169 , 128-162 ;

ул. 2 Сотня, 37, 45, 50, 52, 53, 58, 59

ш. Вокзальное, 131, 131а, 140;

ул. Г. Петрова, 4, 6, 8

ул. Чернявского, 4а-10;

ул. Кулакова, 53-85 ;

пер. 1 Степной, 5-8, 10;

пер. 2 Степной, 1а-5 , 4-10 ;

пер. 3 Степной, 11-13 , 14, 15

Где отключат свет в Феодосии 23 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Челнокова, 82а;

ул. Челнокова, 82а, 86;

ул. Нахимова, 68-116 , 116а, 71-121 ;

ул. Поперечная, 14-50 , 19-49 ;

ул. Борисова, 11-33 , 24-36 ;

ул. Очаковская, 1-25 , 2-10 ;

пер. Очаковский, 1-17;

пер. Ванцетти, 2-6

пгт Приморский:

ул. Морозова, 58-77;

ул. Дружбы, 7-13 , 10-16 ;

ул. Кооперативная, 20-36 , 23-51 ;

ул. Чехова, 2-10 , 5-15 ;

ул. Керченская, 1-29 , 43, 47, 59-65 ;

пер. Керченский, 1-7;

пер. Чехова, 1-13 , 2, 6;

пер. Рабочий, 8, 16, 18, 23, 25;

Где отключат свет в Севастополе 25 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

село Штурмовое, (кад.975)

ул. Героев Революции, 3,7-21,5-а,17-А,26-в,16-28,33/1,33/2,23-53,2031,кад.100 кад.1060, 2029;

ул. Ноябрьская, 21-а,1-29, 1958;

пер. Ноябрьский, 2-6, 1-а,5-а,7-а,7-б,9-а,3-9;

ул. Комиссара Морозова, 2Б,5,16,23;

ул. Коминтерна, 10-б,2-10,18 1-а,7-а,1-15,21-23;

пер. Коминтерна, 6, 14А, кад.842, кад.854, 3-а,11-а,3-11, 2106;

ул. Поворотная, 20-а,2/2,12-14, 18, 20,78, 3-а,19-а,19-б,33-а,2/1,1-21, 23-27;

тупик Поворотный, 2-а, 4-а, 10-а, 10-б/1, 10-б/2,30-а,32-а,62-а,68-а,6, 10-26, 34,38-42,62-64,68-70,23-б,33-а, 35-а,5/1,1-7,13-15,29-35, кад. 1043,2026, 2051;

ул. Спокойная, 2-6;

ул. Мераба, 22-а,4-46, 43-а,1-43, кад.1015, кад.1949;

ул. Придорожная, 6-а,8-а,2-12,16-36, кад.874,кад.1064, 1-а,1-а,5/1,5/2,1-3,7-15 ,21, 2-а,4-а,40-42;

ул. Дагджи, 16-а,4-24, 5, 1329;

ул. Полевая, 2-4,10;

ул. Акъяр, 26-а, 42/2, 2-48, 1-31,39-41, 19А, 45, 49,59, 1056, 2019, 2145, 1899;

СОАО «Севастопольский», уч.500;

ГУП РК «Черноморнефтегаз»

с 11.00 до 18.00

село Терновка, село Родное

с 8.00 до 16.00

КСП «Красный Октябрь», 359,368,1869

КСП «Память Ленина», 72,136,198,538,542,77,98,537,539.