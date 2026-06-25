«Мечтал о доме на колесах»: в Крыму простились с чемпионом по мотокроссу, погибшем из-за атаки ВСУ

Денис Галанов укрыл дочь в безопасном месте, а сам погиб во время атаки ВСУ. Фото: страница спортсмена в соцсети Вконтакте

В Керчи просились с чемпионом Крыма по мотокроссу Денисом Галановым, который погиб во время атаки ВСУ. Перед этим он успел укрыть в безопасном месте свою 8-летнюю дочь. Девочка практически не пострадала, а вот спасти жизнь мужчины не удалось.

Дениса похоронили на городском кладбище. Проститься с ним пришли не только родственники и друзья, но и родители юных мотогонщиков, которых тренировал спортсмен.

- Было очень много людей…И очень многие нам помогли, без этой поддержки я бы сошла с ума, - рассказала КП-Крым супруга Дениса Юлия.

У спортсмена осталась жена и маленькая дочь. Фото: страница Дениса Галанова в соцсети

Денис обожал мотоспорт. Участие в соревнованиях, тренерская работа – были делом его жизни, рассказывает Юлия. Не так давно он организовал прокат квадроциклов, но совсем не мечтал о богатстве.

- Вся его энергия была сосредоточена вокруг дела. И все мечты были исключительно о нем: дом на колесах, на котором можно путешествовать туда, где есть мотокросс высокого уровня, тренерская и судейская деятельность в рамках соревнований. Мечтал масштабировать тренировки детей, - рассказала супруга погибшего.

Увлек мотокроссом Денис и свою 8-летнюю дочь. Дарина растет такой же экстремалкой, как и отец, призналась Юлия.

Денис тренировал детей и обожал мотоциклы. Фото со страницы Дениса Галанова во Вконтакте

Напомним, в ночь на 21 июня киевский режим осуществил массированную атаку на Керченский полуостров. По официальным данным, погибли 4 человека, 28 получили ранения.

В ночь на 8 июня при ударе вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь погиб помощник машиниста Игорь Гончаренко. Он был почетным донором России и незадолго до гибели отпраздновал свой 51-й День рождения.

В конце мая стало известно, что при отражении вражеской атаки погиб сотрудник Южного филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» Роман Михайлов из Багерово.

А в марте от украинского дрона погиб 28-летний помощник машиниста Иван Шведов из Джанкоя.

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