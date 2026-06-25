Марина Канивец. Фото: соцсети

Минувшей осенью в столице Крыма без вести пропала молодая женщина. 4 октября 2025 года Марина Канивец ушла на работу, но домой не вернулась.

Нашли исчезнувшую лишь спустя почти два месяца – Марина, которой в ноябре исполнилось бы 42 года, была мертва. Тело обнаружили за городом в заросшей камышом канаве с грязной водой и разным мусором. Судмедэкспертиза показала, что смерть была насильственной – крымчанку задушили. Без матери остались двое детей-подростков.

В Крыму в убийстве Марины Канивец обвинили ее супруга Видео: Следком Крыма и Севастополя/Tg

Крымчанка была хорошим и добрым человеком. Фото: соцсети

На скамье подсудимых оказался их отец – муж убитой Николай. По части 1 ст. 105 УК РФ 45-летнему жителю Симферополя грозит до 15 лет тюрьмы.

Прошло два судебных заседания, но мужчина утверждает, что не желал зла своей супруге и не лишал ее жизни.

– Подзащитный вину в инкриминируемом преступлении не признает – «я жену не убивал», – такой лаконичный комментарий дал КП-Крым адвокат подсудимого Марлен Халиков.

Действительно ли он чист перед законом, и следствие пошло по ложному следу, или нагло врет - все точки над «i» расставит суд.

Крымчанку искали волонтеры. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

В крымском Следкоме сообщили, что подсудимый сам подал в полицию заявление о пропаже жены. И тут же развернулись масштабные поиски – женщину искали и силовики, и волонтеры. Но выяснилось, что она стала жертвой собственного мужа.

– Между супругами произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина задушил потерпевшую, – сообщили в СК.

Чтобы выйти сухим из воды, Николай вывез тело в окрестности села Трудовое Симферопольского района и сбросил в канаву.

– Злоумышленник снял с тела супруги кольца, которые сдал в ломбард, где они впоследствии были обнаружены и изъяты следователем.

Николая отправили в СИЗО. Спустя несколько месяцев уголовное дело передали в суд.

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