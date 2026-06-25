Минувшей осенью в столице Крыма без вести пропала молодая женщина. 4 октября 2025 года Марина Канивец ушла на работу, но домой не вернулась.
Нашли исчезнувшую лишь спустя почти два месяца – Марина, которой в ноябре исполнилось бы 42 года, была мертва. Тело обнаружили за городом в заросшей камышом канаве с грязной водой и разным мусором. Судмедэкспертиза показала, что смерть была насильственной – крымчанку задушили. Без матери остались двое детей-подростков.
Видео: Следком Крыма и Севастополя/Tg
На скамье подсудимых оказался их отец – муж убитой Николай. По части 1 ст. 105 УК РФ 45-летнему жителю Симферополя грозит до 15 лет тюрьмы.
Прошло два судебных заседания, но мужчина утверждает, что не желал зла своей супруге и не лишал ее жизни.
– Подзащитный вину в инкриминируемом преступлении не признает – «я жену не убивал», – такой лаконичный комментарий дал КП-Крым адвокат подсудимого Марлен Халиков.
Действительно ли он чист перед законом, и следствие пошло по ложному следу, или нагло врет - все точки над «i» расставит суд.
В крымском Следкоме сообщили, что подсудимый сам подал в полицию заявление о пропаже жены. И тут же развернулись масштабные поиски – женщину искали и силовики, и волонтеры. Но выяснилось, что она стала жертвой собственного мужа.
– Между супругами произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина задушил потерпевшую, – сообщили в СК.
Чтобы выйти сухим из воды, Николай вывез тело в окрестности села Трудовое Симферопольского района и сбросил в канаву.
– Злоумышленник снял с тела супруги кольца, которые сдал в ломбард, где они впоследствии были обнаружены и изъяты следователем.
Николая отправили в СИЗО. Спустя несколько месяцев уголовное дело передали в суд.
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