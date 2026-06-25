«Это для рыбок»: севастопольцы несут последний бензин, чтобы запитать генераторы старейшего аквариума-музея

Коллекция рыб в Севастопольском аквариуме чуть не погибла из-за отсутствия электричества. Фото: Севастопольский аквариум-музей

Севастопольцы спасают старейший аквариум-музей, который из-за длительного отсутствия электроэнергии в результате постоянных атак ВСУ исчерпал все ресурсы для поддержания комфортной среды своих обитателей. Сотрудники аквариума рассказали, что использовали весь имеющийся запас топлива, чтобы запитать генераторы и не дать отключиться оборудованию. А что делать дальше не знают: коллекция из более чем 4 тысяч представителей морской фауны могла погибнуть в считанные часы.

На помощь пришли обычные горожане. Узнав о проблеме, они стали сливать топливо из машин и приносить в аквариум.

- Люди приходят, дают канистру кто 5, кто 10 литров бензина, и говорят: «это для рыбок». Вы знаете, у меня комок в горле… Деньги брать не хотят, просто оставляют и уходят,- рассказал КП-Крым директор аквариума-музея Алексей Ершов.

К этому времени, по словам Ершова, централизованное электроснабжение аквариума-музея восстановлено. Однако энергетики предупредили о веерных отключениях.

- На данный момент благодаря помощи неравнодушных севастопольцев, если отключат свет, мы продержимся на генераторах 18- 20 часов, - рассказал Ершов.

Самое энергоемкое оборудование, по его словам, - охладители. Морскую воду в аквариумах летом вынуждены охлаждать, иначе рыба погибнет.

- Чем жарче лето, тем больше энергии уходит на охлаждение. А у нас очень много рыбы, которая не держит температуру выше 24 градусов. Например, осетровая начинает сходить с ума при такой температуре и просто выпрыгивать из воды и убиваться. Экзоты вообще очень нежные и требовательные к составу воды. А все системы жизнеобеспечения потребляют много электроэнергии, - пояснил Алексей Ершов.

Напомним, купить топливо руководству аквариума не удается: заправки закрыты, бензин не продают. Топливо отпускается только для транспорта экстренных, коммунальных и государственных служб. Кроме того, в городе введен режим временного ограничения электроснабжения.

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