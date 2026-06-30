В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения на продажу бензина Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Крым продолжает жить в условиях дефицита топлива. Продажу бензина на АЗС республики приостановили с 21 июня, однако, разрешили провозить его через Крымский мост– не более 200 литров на одну машину (в таре, проходящей через интраскоп, размером 65х75). Власти региона заверили, что работают над разрешением ситуации, но в целях безопасности о предпринимаемых шагах не сообщают. Тем не менее на отдельных заправках региона топливо уже снова появилось в свободной продаже. Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 30 июня 2026 года.

Ситуация с бензином в Крыму 30 июня 2026: где можно заправиться

Ограничения на продажу бензина в Крыму будут действовать, пока ситуация не наладится. Популярные АИ-95 и АИ-92 заправки отпускают в первую очередь госструктурам, обеспечивающим жизнедеятельность региона. Тем не менее уже появилось в свободной продаже дизтопливо. Например, сегодня его завезли на АЗС по Евпаторийскому шоссе, 79Б в Саках, сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло. Однако объемы топлива ограничены - ДТ «Ультра» всего на 100 машин.

Появился бензин и на заправках в Керчи. Однако в соцсетях автомобилисты сообщают, что топливо быстро заканчивается.

Продажа в канистры в Крыму по-прежнему запрещена, отпускают не более 20 литров на авто.

- Продолжается работа по ликвидации топливного кризиса. К сожалению, в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит. Ежедневно информировать граждан будет министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин. Прошу всех набраться терпения, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Цены на бензин в Крыму 30 июня 2026

Цены на бензин в условиях дефицита пошли в рост. Ранее власти заключили соглашение с крупными сетями АЗС о неповышении стоимости топлива и его фиксированной цене (АИ-92 - не дороже 79 рублей за литр, АИ-95 – 86 рублей, дизтопливо – 85 рублей за литр).

В то же время водители отмечают, что на отдельных заправках, где есть «дизель» в свободной продаже, за него просят 155- 185 рублей, а стоимость 95-го может варьироваться от 110 рублей и доходить до 380 рублей. На заправках с завышенными ценами очередей нет.

Ситуация с бензином в Севастополе 30 июня 2026: топливо есть на 6 АЗС

В Севастополе по распоряжению губернатора Михаила Развожаева с минувшей субботы возобновили продажу топлива по qr-кодам. Кроме того, на отдельных АЗС появился бензин в свободной продаже. Так, сегодня его можно купить на шести АЗС сети «Атан»:

- АЗС 61 Верхнесадовое (в продаже АИ-95 Ultra и ДТ Ultra);

- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra);

- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);

- АЗС 85 ул. Вакуленчука, 35Б/2 (ДТ Ultra);

- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);

- АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-95 Ultra).

По-прежнему в городе действуют ограничения на отпуск топлива - заправить можно только одну машину, не более 20 литров. Бензин в канистры не продают.

На заседании правительства Севастополя стало известно, что поставки топлива в город наращиваются, однако ограничения на его продажу продлятся еще около месяца.

- Федеральных сетей в Севастополе нет, как и государственных АЗС. Частные компании с учетом повышенных расходов на логистику вынуждены поднимать цены на топливо. Расходы, которые несут обе работающие у нас частные сети неоднократно были проверены, они соответствуют текущим реалиям. Но понятно, что людям, которые приезжают заправляться, от этого не легче: цены сейчас действительно очень высокие,- сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, вместе с руководством Крыма идет работа над тем, чтобы стабилизировать цены на бензин и привести их к среднему показателю по стране.

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