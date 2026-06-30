Фрея сбежала из вольера, когда хозяева были в отъезде. Фото: личный архив семьи

Третью неделю хозяева ищут сбежавшую из дома в Симферополе трехлетнюю самку соболя по кличке Фрея. Она сбежала из вольера, когда семья была в отъезде, и с тех пор только раз дала о себе знать. Спустя два дня после побега пушистого зверька видели в парке Тренева прыгающей по скамейкам. Попала она и на камеры видеонаблюдения. Но с тех пор ее и след простыл.

Семья продолжает дежурить в парке по вечерам и по ночам, надеясь, что Фрея объявится. Но пока на приманку приходят только коты.

- Мы положили на дерево ее подстилку и корм так, чтобы ни собаки, ни птицы не достали. И намазали дерево ее любимой пастой для животных. Но пока все так и лежит на месте, - рассказала КП-Крым хозяйка беглянки Анастасия.

Семья не оставляет надежду найти питомца. Фото: личный архив семьи

Женщина надеется, что дальше парка Фрея не ушла, или хотя бы обитает где-то неподалеку. Большая надежда у семьи, что она приходит туда, где подкармливают котят - их корм очень любит сбежавшая соболюшка.

- Вокруг парка много дворов, где кормят котиков. Там и водичка стоит, и домики есть, и подвалы с чердаками. Поэтому мы в районе парка и ищем, - рассказала Анастасия.

Семья выезжает на каждый звонок, если кто-то сообщает, что видел животное, похожее на соболя. Одна из женщин рассказала, что видела Фрею в автобусе, но водитель выгнал ее на конечной остановке.

- Это точно не про Фрею. Она бы весь автобус подняла на уши, да и особой любви к поездкам у нее никогда не было.

Объявления о поиске потеряшки семья расклеила на столбах. Фото: Надежда ДАЦЮК. Перейти в Фотобанк КП

Хозяева надеются, что их любимица все же вернется домой. Были случаи, когда домашние соболи находили дорогу спустя долгое время.

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