Погубил младенца и его отца: крымчанин выслушал приговор за смертельное ДТП

Трагедия произошла в Нижнегорском районе. Фото: пресс-служба Следственного комитета

Жителя Красногвардейского района признали виновным в том, что он устроил ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 24 сентября в Нижнегорском районе. 47-летний мужчина ехал за рулем Nissan Qashqai по автодороге Белогорск – Нижнегорский. В районе села Жемчужина водитель выехал на встречную полосу. Там иномарка врезалась в ВАЗ-2110. В салоне «десятки» находились двое взрослых и трое детей.

В результате ДТП погибли два человека. 32-летний водитель «Лады» и его пятимесячный сын получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте. Кроме того, пострадали 28-летняя женщина и двое детей. Одному из них два года, а другому – четыре. В аварии также пострадал 47-летний водитель иномарки.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал водителя иномарки виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчине на 2,5 года запретили садиться за руль.

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