Конфликт у кафе в Евпатории закончился убийством. Фото: кадр из видео МВД Крыма

Суд в Крыму вынес приговор участнику резонансной ссоры в Евпатории. Трагедия, произошедшая 14 июля 2025 года, вызвала немало шума в социальных сетях.

Словесная перепалка в центре курортного города закончилась смертью человека: мужчине не понравился внешний вид молодых людей, гулявших неподалеку. Он сделал им замечание. 22-летний на тот момент парень со своей девушкой и другом ответили. Слово за слово… Все закончилось тем, что 33-летний мужчина получил удар ножом в сердце. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание, а молодого человека задержали.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве Видео: МВД Крыма

КОНФЛИКТ НЕЗНАКОМЦЕВ

Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала об участниках резонансной ссоры. Погибшим в перепалке оказался 33-летний уроженец Джанкоя Руслан*. Друг детства мужчины Рамиль описывал его как человека, не склонного к конфликтам.

Также «КП-Крым» тогда удалось выяснить детали злополучного вечера. Как рассказывали знакомые нападавшего, парень не собирался никого убивать, а просто заступался за свою девушку. Но и в этой истории оказалось не все гладко…

Ход расследования уголовного дела и установления всех сопутствующих обстоятельств был поставлен на личный контроль руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

НОВЫЕ ФАКТЫ

Расследование длилось почти год. Дело из-за общественного резонанса было передано в управление по особо важным делам. И следователи обнаружили еще немало важных фактов.

- Установлено, что летом 2025 года, фигурант взобрался на мемориал «Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов» и сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков. Затем это изображение юноша отправил своей знакомой, которая разместила его в соцсетях, сопроводив непристойным описанием. Также установлен факт противоправных действий со стороны его знакомой, - говорится в сообщении СК по Крыму и Севастополю.

Речь, по данным «КП-Крым» идет именно о девушке, с которой в тот вечер находился евпаториец.

И вот, почти год спустя, фигурантам дела вынесли приговор.

23-летнему жителю Евпатории суд вынес суровый, но справедливый приговор: 6,5 лет колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год.

Девушку приговорили к одному году принудительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов.

- Они лишены права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, чатов и групп в информационных сетях, в том числе в сети Интернет на 3 года, - добавили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.

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