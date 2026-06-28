За ночь над Россией сбили 213 украинских беспилотников

Только за предыдущий день - 27 июня - было уничтожено 124 беспилотника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, сбитые дроны были зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

- В течение ночи в период с 20.00 мск 27 июня до 7.00 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что только за предыдущий день - 27 июня - было уничтожено 124 беспилотника.