С 21 июня в Крыму полностью остановлена свободная продажа бензина для физических и юридических лиц Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крым продолжает жить в режиме повышенной готовности. Несколько дней назад власти ввели режим ЧС регионального характера. Рассказываем, что происходит в Крыму 28 июня 2026 года.

Что происходит в Крыму 28 июня 2026 года

Ночь на 28 июня выдалась тревожной. По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотников над территорией России, включая Крым и акватории Азовского и Черного морей.

С 26 июня в Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Он не ограничивает въезд и передвижение, но дает властям расширенные полномочия: ускоренно закупать топливо и генераторы, привлекать технику для аварийных работ и оформлять компенсации пострадавшим.

Отключение света в Крыму 28 июня 2026 года

28 июня в Алуште ввели веерные отключения электроэнергии. В других городах свет подается по графикам, которые могут меняться в зависимости от оперативной обстановки. В восстановлении энергосистемы задействованы более 500 специалистов. Глава региона заверил, что электричество будут подавать точечно и по необходимости.

Отключение света в Севастополе 28 июня 2026 года

Электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения, восстановлено. Об этом 26 июня сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он также призвал жителей не включать сразу все мощные электроприборы и увеличивать нагрузку на сеть постепенно, чтобы энергосистема стабилизировалась.

Обстановка на Крымском мосту 28 июня 2026 года

На фоне дефицита топлива автомобилисты решили добыть бензин за пределами полуострова, поэтому всю неделю перед Крымским мостом со стороны Керчи наблюдается большая пробка. Однако на выходных пробка стала меньше. Утром 28 июня перед пунктом досмотра со стороны Тамани стояло 70 машин.

Ситуация с бензином в Крыму 28 июня 2026 года

С 21 июня в Крыму полностью остановлена свободная продажа бензина для физических и юридических лиц. Топливо отпускается исключительно для экстренных и коммунальных служб.

Ситуация с бензином в Севастополе 28 июня 2026 года

В Севастополе с 28 июня продажу бензина возобновили, но по QR-кодам - не более 20 литров на один автомобиль. Получить код можно в чат-боте, он действует с 9:00 до 21:00. Также разрешено заправлять канистры для генераторов при предъявлении СТС.

Расписание поездов в Крым 28 июня 2026 года

Поезда «Таврия» продолжают курсировать, но все маршруты заканчиваются на станции Керчь-Южная, где пассажиров пересаживают на автобусы. Такой порядок продлён как минимум до 7 июля.