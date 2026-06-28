Свет отключат на несколько часов Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 29 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Ялте и Керчи. В компании «Крымэнерго» сообщили о ремонте электросетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 29 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22.

Где отключат свет в Евпатории 29 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

пр-кт ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

Где отключат свет в Ялте 29 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

микрорайон Васильевка:

пер. Пролетарский, 10-14

Где отключат свет в Керчи 29 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Кирова, 67

ул. Свердлова, 1

ул. Кирова, 111.