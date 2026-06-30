Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе гражданку России 1980 года рождения признали виновной в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и городу-герою.

Как рассказали в севастопольской прокуратуре, осужденная – 45-летняя местная жительница Ольга Цирик. В одном из мессенджеров горожанка связалась с украинской разведкой. Женщина передавала данные о местах дислокации и маршрутах передвижения российских военных и техники ВС РФ. В частности, она отправила фото мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте. Далее эту информацию киевский режим использовал для планирования ракетных атак.

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«Кроме того, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания Севастополя, женщина вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО», – говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал женщину виновной. Ее приговорили к 16 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, жительницу Севастополя оштрафовали на 200 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», – рассказали в ФСБ.

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