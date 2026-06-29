Не просто еда, а путешествие во времени: в Крыму придумали, как совместить haute cuisine и историю

Гостей пригласили попробовать Древнюю Русь, царское великолепие и советский шик на вкус Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму тысячи ресторанов - на любой вкус и кошелек. Где-то кормят с видом на море, где-то - на горы, где-то - на закат. Так, например, в ресторане WineKitchen курорта Mriya прошла премьера, от которой захватило дух. Иммерсивный гастрономический ужин «Эпохи России» - это не просто еда, а путешествие во времени. Гостей пригласили попробовать Древнюю Русь, царское великолепие и советский шик на вкус, любуясь бескрайним морем и солнцем, которое медленно уходило за горизонт, превращая виноградники в золото.

За кулинарную машину времени отвечали два мастера. Максим Тарусин, шеф-повар столичных ресторанов «Восход» и «Раппопорт», и Артемий Руднев, бренд-шеф курорта Mriya и ресторана «Космо». Они буквально собирали на тарелке дух разных эпох - сочетая ингредиенты, напитки, антураж и музыку.

Каждая подача была посвящена отдельной эпохе. За два часа гости попробовали шесть блюд, каждое из которых символизировало определенный период российской истории. Начали с Древней Руси - подали вяленую свеклу с сорбе из репы. Сладкий аперитив, как объяснил шеф Максим Тарусин, отсылал ко временам, когда основу рациона составляли растительные продукты. Вкус необычный, но абсолютно аутентичный.

За кулинарную машину времени отвечали два мастера - Максим Тарусин и Артемий Руднев Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Следом наступила эпоха Средневековой России: на столах появился паштет из фазана с грибным кетчупом - блюдо, которое могло бы украсить стол боярина.

Царскую Россию представила кулебяка в бородинском тесте с лососем, гречкой и белыми грибами. Аромат стоял такой, что официанты невольно задерживались у столов.

Императорскую эпоху гости встретили перепелкой с фуа-гра и грибным дюкселем - изысканно, благородно, с претензией на роскошь.

А вот Советская Россия стала фаворитом вечера. Официанты внесли пожарскую котлету с трюфелем и пюре из молодого горошка, а также неизменный атрибут гастрономического празднества советского юга - коктебельский коньяк. «Дольче вита» по-советски вызвала полный восторг. Элегантные нарядные люди и курортная романтика - всё как будто вернулось из ушедшей эпохи.

Заключительным аккордом стал десерт из современности: мусс из ряженки с медовым крамблом и малиной. На тарелке у каждого гостя оказалось настоящее произведение искусства - съедобная картина в рамке из бельгийского шоколада, от которой не хотелось отрывать глаз.

«КОКТЕБЕЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ»

Театральный ужин «Эпохи России» наглядно показал: Крым перестает быть обычным курортом, а гастрономические шоу становятся традиционными статусными мероприятиями, где можно насладиться ароматом моря, высокой кухней и местными напитками. Партнером гастрономического театра стал крымский производитель коньяка.

- Это уникальная винодельческая зона, - рассказывает Марина Простак, главный технолог Коньячного дома «Коктебель». - Окруженная с трех сторон горами и омываемая морем, она обладает особым микроклиматом с идеальным балансом влаги: это защищает виноградники и от засухи, и от избыточной сырости. Местные почвы насыщены минералами древнего вулкана Кара-Даг. Несомненно, это идеальные природные условия для виноградарства и коньячного производства, легендой наш напиток стал благодаря людям - мастерам, которые стояли у истоков, формировали традиции и передавали секреты из поколения в поколение.

Среди гостей были настоящие ценители прекрасного Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Подобные события становятся центрами притяжения для искушенных путешественников. На ужин съехались гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска и Екатеринбурга. Среди гостей - представители ресторанной индустрии, культурной элиты и просто ценители прекрасного.

«Еще вчера мы не знали, что будет в пятницу вечером, - рассказывает путешественница из Санкт-Петербурга Мария. - А потом прочитали о мероприятии и за минуту приняли решение - купили билеты. В Крым мы приехали неделю назад, и с собой был небольшой чемодан с вещами. Благо, там нашелся образ эпохи царской России».

«Впечатления от этого вечера останутся с нами надолго, - поделилась гостья из Кисловодска. - Крым - это не просто море. Это удивительное место. Вот в который раз убеждаемся, что здесь рождаются новые традиции статусного, культурного и гастрономического туризма».