Не просто еда, а путешествие во времени: в Крыму придумали, как совместить haute cuisine и историю

Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Крыму тысячи ресторанов - на любой вкус и кошелек. Где-то кормят с видом на море, где-то - на горы, где-то - на закат. Так, например, в ресторане WineKitchen курорта Mriya прошла премьера, от которой захватило дух. Иммерсивный гастрономический ужин «Эпохи России» - это не просто еда, а путешествие во времени. Гостей пригласили попробовать Древнюю Русь, царское великолепие и советский шик на вкус, любуясь бескрайним морем и солнцем, которое медленно уходило за горизонт, превращая виноградники в золото.
За кулинарную машину времени отвечали два мастера. Максим Тарусин, шеф-повар столичных ресторанов «Восход» и «Раппопорт», и Артемий Руднев, бренд-шеф курорта Mriya и ресторана «Космо». Они буквально собирали на тарелке дух разных эпох - сочетая ингредиенты, напитки, антураж и музыку.
Каждая подача была посвящена отдельной эпохе. За два часа гости попробовали шесть блюд, каждое из которых символизировало определенный период российской истории. Начали с Древней Руси - подали вяленую свеклу с сорбе из репы. Сладкий аперитив, как объяснил шеф Максим Тарусин, отсылал ко временам, когда основу рациона составляли растительные продукты. Вкус необычный, но абсолютно аутентичный.
Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Следом наступила эпоха Средневековой России: на столах появился паштет из фазана с грибным кетчупом - блюдо, которое могло бы украсить стол боярина.
Царскую Россию представила кулебяка в бородинском тесте с лососем, гречкой и белыми грибами. Аромат стоял такой, что официанты невольно задерживались у столов.
Императорскую эпоху гости встретили перепелкой с фуа-гра и грибным дюкселем - изысканно, благородно, с претензией на роскошь.
А вот Советская Россия стала фаворитом вечера. Официанты внесли пожарскую котлету с трюфелем и пюре из молодого горошка, а также неизменный атрибут гастрономического празднества советского юга - коктебельский коньяк. «Дольче вита» по-советски вызвала полный восторг. Элегантные нарядные люди и курортная романтика - всё как будто вернулось из ушедшей эпохи.
Заключительным аккордом стал десерт из современности: мусс из ряженки с медовым крамблом и малиной. На тарелке у каждого гостя оказалось настоящее произведение искусства - съедобная картина в рамке из бельгийского шоколада, от которой не хотелось отрывать глаз.
«КОКТЕБЕЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ»
Театральный ужин «Эпохи России» наглядно показал: Крым перестает быть обычным курортом, а гастрономические шоу становятся традиционными статусными мероприятиями, где можно насладиться ароматом моря, высокой кухней и местными напитками. Партнером гастрономического театра стал крымский производитель коньяка.
- Это уникальная винодельческая зона, - рассказывает Марина Простак, главный технолог Коньячного дома «Коктебель». - Окруженная с трех сторон горами и омываемая морем, она обладает особым микроклиматом с идеальным балансом влаги: это защищает виноградники и от засухи, и от избыточной сырости. Местные почвы насыщены минералами древнего вулкана Кара-Даг. Несомненно, это идеальные природные условия для виноградарства и коньячного производства, легендой наш напиток стал благодаря людям - мастерам, которые стояли у истоков, формировали традиции и передавали секреты из поколения в поколение.
Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Подобные события становятся центрами притяжения для искушенных путешественников. На ужин съехались гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска и Екатеринбурга. Среди гостей - представители ресторанной индустрии, культурной элиты и просто ценители прекрасного.
«Еще вчера мы не знали, что будет в пятницу вечером, - рассказывает путешественница из Санкт-Петербурга Мария. - А потом прочитали о мероприятии и за минуту приняли решение - купили билеты. В Крым мы приехали неделю назад, и с собой был небольшой чемодан с вещами. Благо, там нашелся образ эпохи царской России».
«Впечатления от этого вечера останутся с нами надолго, - поделилась гостья из Кисловодска. - Крым - это не просто море. Это удивительное место. Вот в который раз убеждаемся, что здесь рождаются новые традиции статусного, культурного и гастрономического туризма».