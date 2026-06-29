500 литров помощи: крымчане жертвуют бензин, чтобы спасти обитателей Евпаторийского аквариума

Для Евпаторийского аквариума общими усилиями собрали 500 литров бензина для работы генераторов. Фото: Евпаторийский аквариум/сайт

Следом за Севастопольским аквариумом, где благодаря поддержке неравнодушных людей удалось спасти огромную коллекцию представителей морской фауны, в непростой ситуации оказался и аквариум в Евпатории. Из-за веерных отключений света, на которые после атак ВСУ вынужденно перешли в Крыму, обитатели аквариума едва ли дожили бы до сегодняшнего утра. Электричества нет, бензин для генераторов на исходе, охладители и фильтры работают на грани…

Но мир, как известно, не без добрых людей. После того, как информация о проблеме появилась в соцсетях, на помощь пришли жители из разных городов полуострова.

- Одна из блогеров кинула клич среди своих подписчиков и сама привезла нам 200 литров бензина. После этого топливо стали привозить другие. Мы даже не ожидали, что такое возможно. Люди откликнулись со всего Крыма, - рассказал КП- Крым директор Евпаторийского аквариума Геннадий Чущенко.

Меньше чем за сутки аквариуму пожертвовали в общей сложности 500 литров бензина. Откликнулись и чиновники, пообещав предусмотреть для объекта энергетические резервы.

- Благодаря неравнодушным людям сейчас у меня на 4-6 дней запасы есть. Да и свет стали больше давать. Отключают уже не на 10-15 часов, а часа на три. Так что пока держимся, - рассказал Чущенко.

Напомним, 25 июня из-за отсутствия электроэнергии чуть не погибли обитатели Севастопольского аквариума. Чтобы поддерживать работу генераторов, а значит и нужную для рыб температуру воды, сотрудники аквариума стали сливать последний бензин из своих авто. Когда закончился и он, своими запасами стали делиться рядовые севастопольцы.

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