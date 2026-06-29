«Надо перезагрузиться»: Алена Свиридова уехала из Крыма к холодному Тихому океану

Алена Свиридова уехала из Крыма на Камчатку. Скриншот из видео со страницы певицы в соцсети

Знаменитая Алена Свиридова прервала свой отпуск в Крыму и умчалась в другой конец страны. Накануне певица выступила в Санкт-Петербурге на традиционном празднике выпускников «Алые паруса». Компанию ей на сцене составил младший сын Григорий. Вместе они вживую исполнили хит «Розовый Фламинго». Правда, как призналась певица у себя в соцсетях, во время выступления не обошлось без форс-мажора: из-за технических неполадок пришлось на ходу менять планы.

- Не подключились моя гитара и клавиши. Так что мы пели под бас и барабаны. Было неожиданно. Новое звучание. Но в сборных концертах и прямых эфирах так бывает, - рассказала артистка подписчикам.

Певица с сыном за кулисами праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Фото: страница Алены Свиридовой в соцсети

После двух дней в Питере артистка решила продолжить путешествие и отправилась….на Камчатку. Певица призналась, что хочет искупаться в водах Тихого океана. Правда, на видео, которое опубликовала Свиридова, видно, как в эти дни штормит и бушует океан. На самой артистке при этом куртка и плотно застегнутый капюшон. Да и температура воды у побережья Камчатки, если верить онлайн-метеосервисам, сегодня едва дотягивает до +8 градусов.

- Собираюсь искупаться, потому что нужно соединиться с океаном, перезагрузиться, - рассказала артистка.

Певица планирует искупаться в водах Тихого океана. Скриншот из видео/страница Алены Свиридовой в соцсети

Напомним, каждое лето Алена Свиридова приезжает на дачу в Керчь. Так она называет домик у моря, доставшийся ей от бабушки. Она привела его в порядок, разбила сад и огород и теперь наслаждается свежими фруктами и овощами с грядок. Причем с удовольствием сама выдергивает сорняки и занимается поливом.

В этот раз Свиридова приехала в Крым буквально две недели назад. И первым делом похвасталась в соцсетях, как в свои 63 года поднимает 32-килограммовую гирю.

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