Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 30 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 30 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22.

Где отключат свет в Евпатории 30 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

пр-кт ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35 .

Где отключат свет в Керчи 30 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Кирова, 67

ул. Свердлова, 1

ул. Кирова, 111

Где отключат свет в Феодосии 30 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Семашко, 4-8, 7-45,

ул. 3 Кавалерийского корпуса, 3-5;

ул. Пушкина, 7, 9, 12, 14, 16;

пер. 3 Щебетовский, 1-14.

Где отключат свет в Севастополе 30 июня 2025:

с 9.00 до 12.00

ул. Корабельная, 18;

ул. Рабочая, 3;

ул. Розы Люксембург, 40

с 9.00 до 16.00

ул. Красивая, 1,3,15,21,25, 8,16-20,28-32(чет),38,70-А,74/1,52-А,74-А, 74-Б, 42, 46;

ул. Волнистая, 11-А,1-А,17-А,1-17,21/2,40,39,53,57-61;

СНТ «Энтузиаст», 35;

СНТ «Стрелец», 10

с 11.00 до 14.00

ул. Ерошенко, 2,6,2-Б;

ул. Дмитрия Ульянова, 4-10;

пр. Гагарина, 4,6,6-А.