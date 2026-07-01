В Черноморском районе двухлетний ребенок выпал из окна: прокуратура проводит проверку

Пострадавшего увезли в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Черноморском районе двухлетний ребенок выпал из окна на втором этаже, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в субботу, 27 июня, в Черноморском. Из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома на улице Щорса, выпал двухлетний ребенок. Пострадавшего увезли в больницу.

«Семья на профилактических учетах не состоит», – говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит действия родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, сотрудников прокуратуры интересует соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, которые совершают в отношении детей.

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