В Черноморском районе двухлетний ребенок выпал из окна: прокуратура проводит проверку

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В Черноморском районе двухлетний ребенок выпал из окна на втором этаже, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Инцидент произошел в субботу, 27 июня, в Черноморском. Из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома на улице Щорса, выпал двухлетний ребенок. Пострадавшего увезли в больницу.
«Семья на профилактических учетах не состоит», – говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит действия родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, сотрудников прокуратуры интересует соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, которые совершают в отношении детей.
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