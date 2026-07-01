Ряд изменений ждут крымчан с 1 июля 2026 года Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Закрытие железнодорожных касс на некоторых станциях в Крыму, повышенная пенсия для тех, кому исполнилось 80 лет и возможность для родителей получать справку о банковских счетах своих несовершеннолетних детей. Эти и другие нововведения ждут крымчан, начиная с сегодняшнего дня. Рассказываем, что меняется в Крыму с 1 июля 2026 года.

Изменения в Крыму с 1 июля 2026 года: транспорт

С 1 июля в Крыму временно закроют пригородные кассы на десяти железнодорожных станциях. Об этом сообщила Южная пригородная пассажирская компания. До особого распоряжения не будут работать кассовые окна на станциях Краснофлотская, Кировская, Азовская, Нижнегорская, Почтовая, Армянск, Краснопартизанская, Элеваторная и Урожайная. При посадке на пригородный поезд комиссионный сбор за оформление билетов внутри поезда взиматься не будет.

«Крымтроллейбус» с 1 июля вводит три новых регулярных маршрута, которые затрагивают жителей Симферопольского района. На линию выйдут автобусы, которые свяжут административный центр и отдаленные населенные пункты: № 318-16 «Красногорское — Симферополь»; № 568-23 «Живописное — Симферополь»; № 282-13 «Долиновка — Симферополь».

Какие запреты и ограничения действуют в Крыму с 1 июля 2026

С 1 июля в Крыму ввели ограничения на посещение лесов. Это связано с режимом чрезвычайной пожарной опасности. Соответствующий приказ опубликовало Министерство экологии региона. Запрет распространяется на все лесные территории, кроме специально отведенных для отдыха мест. Среди разрешенных к посещению – «Бирюзовое озеро» на Ангарском перевале, «Ай-Йори» и «Зеркала» в селе Изобильное под Алуштой, «Панагия», «Киммерия», «Кок-Асан-Богаз» и другие. Полный список на сайте Минэкологии.

В начале июля продолжают действовать ограничения на продажу бензина в Крыму. АЗС запрещен отпуск топлива в канистры, на одну машину продадут не больше 20 литров.

Что меняется в Крыму с 1 июля 2026 года: тарифы и пенсии

Новые тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2026 вводиться не будут. Продолжают действовать расценки, утвержденные в январе. Очередная переиндексация тарифов на воду, свет, отопление, газ и вывоз мусора крымчан ждет с 1 октября.

Бессрочную надбавку к пенсии получат те крымчане, которым в июне исполнилось 80 лет. С 1 июля они в беззаявительном порядке будут получать двойную фиксированную выплату. Прибавка составит 9 584,69 рублей. Она распространяется только на получателей страховой пенсии.

С 1 июля меняется подача сведений в Соцфонд для назначения больничных и декретных выплат, а также детских пособий. Формировать базу для начислений фонд будет самостоятельно, используя данные индивидуального лицевого счета (ИЛС). Предполагается, что такой автоматизированный сбор данных ускорит процесс перечисления денег.

Новое в банковской сфере: что меняется в Крыму с 1 июля 2026

С 1 июля банки при переводах через СБП начнут обмениваться данными об ИНН. Предполагается, что это поможет точнее выявлять дропперов, через которых мошенники выводят похищенные деньги. Для рядовых граждан, как утверждается, ничего не изменится.

Банки с 1 июля обязаны предоставлять родителям (законным представителям) данные о счетах и вкладах их несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет. Для этого будут использоваться данные из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере.

С 1 июля разрешено подтверждать личность с использованием биометрии при оформлении сделок с недвижимостью. Это касается подачи документов в Росреестр в электронном виде.

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