Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 2 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 2 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Героев Сталинграда, 13-21 , 14;

ул. Марка Донского, 12, 12а, 14

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

Где отключат свет в Евпатории 2 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Больничная, 21-43/61 , 56-72 ;

ул. Вольная, 26-42 ;

ул. Дальняя, 20-32 , 27, 31;

ул. Желябова, 44-71;

ул. Сельвинского, 1/16;

ул. Кропоткина, 59/72а;

ул. Немичевых, 1-40, торговые павильоны;

ул. Партизанская, 55, 55/60;

ул. Перовской, 1-73Б;

ул. Средняя, 81/2, 81/2а;

ул. Халтурина, 1-68/62;

ул. Шмидта, 14-66/58;

ул. Гражданская, 60;

пер. Гражданский, 7, 9, 13

ул. Белинского/ул. Дувановская, торг. места;

ул. Гоголя, 7, 17, 19;

ул. Дувановская, 6а;

ул. Кирова, 16д;

ул. Пушкина, 1-6;

ул. Санаторская, 7-11

ул. Демышева, 132, 132а, 132Б, 136

пр-т Победы, 15

пр-т Победы, 19

пр-т Победы, 17

пр-т Победы, 13;

пр-т Победы/ул. Демышева, торг. место

ул. Демышева, 130

пгт Заозерное:

ул. Прибрежная, 1-27а , 24, 24а;

ул. Штормовая, 1-19а;

ул. Садовая, участки №№ 85/42, 85/46, 85/66, 85/199, 85/203, 85/204, 85/304;

Сакский район, с. Уютное:

ул. Прибрежная, 13, 14;

ул. Приморская, 1-24, 41, участки с кадастр. №№ 451, 453;

пр-зд Прибрежный, 7, 10;

СПК «Елена-садоводческий»: ул. Вишневая, 4;

СПК «Орбита»: уч. 49/50;

СПК «Прибой»: 2, 29Б, 30Б

Где отключат свет в Алуште 2 июля 2026:

с 8.00 до 17.00.

село Приветное:

ул. Белогорская, 10;

ул. Садовая,

ул. Горького,

пер. Школьный, 1-16

Где отключат свет в Ялте 2 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ш. Южнобережное, 1а, 40а, 40в;

ул. Чкалова, 1, 1с, 6, 10, 10с, 10Б, 10в, 11, 12

Где отключат свет в Керчи 2 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Щорса, 8-12 ;

ул. Гагарина, 3;

1 пер. Щорса, 3-9;

2 пер. Щорса, 4-8

ул. К. Цеткин, 19-21 ;

ул. Ульяновых, 33-39 ;

пер. Майский, 4, 5, 7, 8

Где отключат свет в Феодосии 2 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ш. Симферопольское, 39, 39Б, 39в, 39г, 41Б, 41в, 41и;

ул. Никитина, 13, 19а, 23, 38;

пер. Никитина, 38, 42;

ш. Симферопольское, 1;

ул. Боевая, 13-51 , 18-56 ;

ул. Кочмарского, 49-52, насосная «Вода Крыма»;

ул. Пономаревой, 27-39;

ул. Стамова, 29а;

пер. Лысогорный, 1-8;

пер. Военноморской, 3а

пгт Коктебель:

пер. Долинный, 19

село Ближнее:

ул. Речная, 44-58 ;

ул. Полевая, 1-10;

ул. Боевая, 40-46 ;

ул. Боевая, 43-53

Где отключат свет в Севастополе 2 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Лучистая 4-12, 1-а,1,5/7;

ул. Мате Залки 16,20/2,22-34,40;

ул. Парусная 14;

ул. Солдатская 2,6,10-20, 3,7;

ул. Нежинская 2-14,10/1, 3-13;

пл. Якорная 8, 9-а,9-б,1,5-11;

пр-зд Фрегатный 36-А,20-36,44-48,52,60,58/1,58/2, 17-23,27-41, 45-51;

ул. Виноградная 8-10, 1;

ул. Гумилева 2-12, 1,5-11;

ул. 7-ая виноградная 4-8,10-Б, 3-а,5-а,5-б,1-5;

ул. Василия Шукшина 44-А,44-В, 2-16,20-22,24-30,34-38,42-76, 7-а,33-а,101-А, 3-21,23,29; 25-27 ,31-37,47,51-55,61-77,81,93-101;

пер. Цепной 1;

ул. Урожайная 2, 11-а,11-б,11-в,11-в/1,1;

ул. Веерная 41-43,51;

ул. Полевая 9.

ул. Веерная 10-а,12-а,2-6,10-12,16-18,22,28-40, 1-17,21-31,

35-37;

ул. Дарданельская 6-20,24, 3-7,13-21,25,29;

бул. Декоративный 9-а,11-а,9,25-29,35-39,43-51,55-67,77-85, 91;

ул. Тендровская 7-а,9-а,1-19,59-61,87;

ул. Синютина 2-6,1-5.

с 8.00 до 16.00

ул. Луначарского 4-22, 5,9,9-б:

ул. Марата 8-10;

ул. Мокроусова 1;

ул. Советская 15-19;

ул. Ленина 14-28, 13-21.

с 11.00 до 17.00

ул. Сумская 14;

ул. Большевистская 2-Д,4-А,4-Б,4-В,4-Г,4-Д,6-А,6-Г,352,966,6-В,8-Б,2-Г/2,7-Б, 50-54,5-А, 353,911;

ул. Магистральная 12-А,14-2,2-А,2-52 ,471, пер. Магистральный 7-Б,1-11 ,

ул. Просвещения 6-14 , 1-17 ,21-27 ,31-41 ,483;

ул. Межгорная 2-22,86,88,460,484,52,58-62,72,76, 1-А,7-Б,11-а,1-39,77,83, 85, 87,459;

ул. Нагорная 2,4,18,23-А,5-А,5-В,5-Б,25-А,7-В,1,5,7,9;

ул. Ермака 6-Б,8-А,2-12 ,492,1-А,1-9,501,539;

ул. Ешиль-мале 10-30 ,108,504, 5-А,001/9,1,7-31 ;

ул. Мостовая 6-Д,2-10 ,11-А,1-11 ,18;

ул. Нагорная 7,8;

ул. Межгорная 484,11-А;

село Терновка, село Родное

с 8.00 до 17.00

поселок Водоканал – ул. Фонтанная 16/1,16-18;

поселок Дергачи:

СТ «Энергетик-2», уч.64,

ул. Михаила Грешилова 1-3,7-9;

ул. Летчика Кирсанова 10-а,10-б,4,8,12,1,9-23, кад.323;

ул. Летчика Есауленко 14,15,15-А,17,20,24,21,23;

ул. Танкиста Водолазкина 24, 24-А;

пр.1-й Альпийский 2-а,2-б, 2-в, 36-а,2-32,36,кад.1198,кад.1600, 1-37;

ул. Альпийская 70, 27-а,1,5-35;

пер. 2-ой Альпийский 30-а,4-30,36-38;

пр. 2-й Альпийский 12-а,12,32;

ул. Алексея Гущина 122-а;

СТСН «Гавань» 584,632,678, 217,993;

ул. Георгия Мыса 12;

ул. Сергея Воркова 22;

ул. Адмирала Басистого 4;

ул. Военных Корреспондентов 34,9;

ул. Кроссовая 6-а,2,8,12-16;

ул. 1-я Беговая 4-а,8-а, 12-а,4-6,10-12(чет0,604,664, 15-а,19-а,5,15,575

ул. 2-я Беговая 572-кад,654-656, 11-а, кад.572,11,657

пер. Беговой 10-12,552-556,586, 553,5854

пр-д. Беговой 12,18,598,604, 603;

ТСН СТ «Дружба» 12,16;

Радарное шоссе 128;

Лабораторное шоссе 120,124, 1695;

площадка для собак 148,237

ул. Александра Соколенко 27;

ул. Вадима Докина 29-а,25;

ул. Военных Корреспондентов 36.