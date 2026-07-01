Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения света на Крымском полуострове 2 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.
с 8.00 до 17.00
ул. Героев Сталинграда, 13-21 , 14;
ул. Марка Донского, 12, 12а, 14
ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;
ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;
ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;
ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;
пер. Ключевой, 1-22
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
ул. Больничная, 21-43/61 , 56-72 ;
ул. Вольная, 26-42 ;
ул. Дальняя, 20-32 , 27, 31;
ул. Желябова, 44-71;
ул. Сельвинского, 1/16;
ул. Кропоткина, 59/72а;
ул. Немичевых, 1-40, торговые павильоны;
ул. Партизанская, 55, 55/60;
ул. Перовской, 1-73Б;
ул. Средняя, 81/2, 81/2а;
ул. Халтурина, 1-68/62;
ул. Шмидта, 14-66/58;
ул. Гражданская, 60;
пер. Гражданский, 7, 9, 13
ул. Белинского/ул. Дувановская, торг. места;
ул. Гоголя, 7, 17, 19;
ул. Дувановская, 6а;
ул. Кирова, 16д;
ул. Пушкина, 1-6;
ул. Санаторская, 7-11
ул. Демышева, 132, 132а, 132Б, 136
пр-т Победы, 15
пр-т Победы, 19
пр-т Победы, 17
пр-т Победы, 13;
пр-т Победы/ул. Демышева, торг. место
ул. Демышева, 130
пгт Заозерное:
ул. Прибрежная, 1-27а , 24, 24а;
ул. Штормовая, 1-19а;
ул. Садовая, участки №№ 85/42, 85/46, 85/66, 85/199, 85/203, 85/204, 85/304;
Сакский район, с. Уютное:
ул. Прибрежная, 13, 14;
ул. Приморская, 1-24, 41, участки с кадастр. №№ 451, 453;
пр-зд Прибрежный, 7, 10;
СПК «Елена-садоводческий»: ул. Вишневая, 4;
СПК «Орбита»: уч. 49/50;
СПК «Прибой»: 2, 29Б, 30Б
с 8.00 до 17.00.
село Приветное:
ул. Белогорская, 10;
ул. Садовая,
ул. Горького,
пер. Школьный, 1-16
с 8.00 до 17.00
город Ялта:
ш. Южнобережное, 1а, 40а, 40в;
ул. Чкалова, 1, 1с, 6, 10, 10с, 10Б, 10в, 11, 12
с 8.00 до 17.00
ул. Щорса, 8-12 ;
ул. Гагарина, 3;
1 пер. Щорса, 3-9;
2 пер. Щорса, 4-8
ул. К. Цеткин, 19-21 ;
ул. Ульяновых, 33-39 ;
пер. Майский, 4, 5, 7, 8
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
ш. Симферопольское, 39, 39Б, 39в, 39г, 41Б, 41в, 41и;
ул. Никитина, 13, 19а, 23, 38;
пер. Никитина, 38, 42;
ш. Симферопольское, 1;
ул. Боевая, 13-51 , 18-56 ;
ул. Кочмарского, 49-52, насосная «Вода Крыма»;
ул. Пономаревой, 27-39;
ул. Стамова, 29а;
пер. Лысогорный, 1-8;
пер. Военноморской, 3а
пгт Коктебель:
пер. Долинный, 19
село Ближнее:
ул. Речная, 44-58 ;
ул. Полевая, 1-10;
ул. Боевая, 40-46 ;
ул. Боевая, 43-53
с 8.00 до 17.00
ул. Лучистая 4-12, 1-а,1,5/7;
ул. Мате Залки 16,20/2,22-34,40;
ул. Парусная 14;
ул. Солдатская 2,6,10-20, 3,7;
ул. Нежинская 2-14,10/1, 3-13;
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пр-зд Фрегатный 36-А,20-36,44-48,52,60,58/1,58/2, 17-23,27-41, 45-51;
ул. Виноградная 8-10, 1;
ул. Гумилева 2-12, 1,5-11;
ул. 7-ая виноградная 4-8,10-Б, 3-а,5-а,5-б,1-5;
ул. Василия Шукшина 44-А,44-В, 2-16,20-22,24-30,34-38,42-76, 7-а,33-а,101-А, 3-21,23,29; 25-27 ,31-37,47,51-55,61-77,81,93-101;
пер. Цепной 1;
ул. Урожайная 2, 11-а,11-б,11-в,11-в/1,1;
ул. Веерная 41-43,51;
ул. Полевая 9.
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35-37;
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бул. Декоративный 9-а,11-а,9,25-29,35-39,43-51,55-67,77-85, 91;
ул. Тендровская 7-а,9-а,1-19,59-61,87;
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ул. Мокроусова 1;
ул. Советская 15-19;
ул. Ленина 14-28, 13-21.
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ул. Сумская 14;
ул. Большевистская 2-Д,4-А,4-Б,4-В,4-Г,4-Д,6-А,6-Г,352,966,6-В,8-Б,2-Г/2,7-Б, 50-54,5-А, 353,911;
ул. Магистральная 12-А,14-2,2-А,2-52 ,471, пер. Магистральный 7-Б,1-11 ,
ул. Просвещения 6-14 , 1-17 ,21-27 ,31-41 ,483;
ул. Межгорная 2-22,86,88,460,484,52,58-62,72,76, 1-А,7-Б,11-а,1-39,77,83, 85, 87,459;
ул. Нагорная 2,4,18,23-А,5-А,5-В,5-Б,25-А,7-В,1,5,7,9;
ул. Ермака 6-Б,8-А,2-12 ,492,1-А,1-9,501,539;
ул. Ешиль-мале 10-30 ,108,504, 5-А,001/9,1,7-31 ;
ул. Мостовая 6-Д,2-10 ,11-А,1-11 ,18;
ул. Нагорная 7,8;
ул. Межгорная 484,11-А;
село Терновка, село Родное
с 8.00 до 17.00
поселок Водоканал – ул. Фонтанная 16/1,16-18;
поселок Дергачи:
СТ «Энергетик-2», уч.64,
ул. Михаила Грешилова 1-3,7-9;
ул. Летчика Кирсанова 10-а,10-б,4,8,12,1,9-23, кад.323;
ул. Летчика Есауленко 14,15,15-А,17,20,24,21,23;
ул. Танкиста Водолазкина 24, 24-А;
пр.1-й Альпийский 2-а,2-б, 2-в, 36-а,2-32,36,кад.1198,кад.1600, 1-37;
ул. Альпийская 70, 27-а,1,5-35;
пер. 2-ой Альпийский 30-а,4-30,36-38;
пр. 2-й Альпийский 12-а,12,32;
ул. Алексея Гущина 122-а;
СТСН «Гавань» 584,632,678, 217,993;
ул. Георгия Мыса 12;
ул. Сергея Воркова 22;
ул. Адмирала Басистого 4;
ул. Военных Корреспондентов 34,9;
ул. Кроссовая 6-а,2,8,12-16;
ул. 1-я Беговая 4-а,8-а, 12-а,4-6,10-12(чет0,604,664, 15-а,19-а,5,15,575
ул. 2-я Беговая 572-кад,654-656, 11-а, кад.572,11,657
пер. Беговой 10-12,552-556,586, 553,5854
пр-д. Беговой 12,18,598,604, 603;
ТСН СТ «Дружба» 12,16;
Радарное шоссе 128;
Лабораторное шоссе 120,124, 1695;
площадка для собак 148,237
ул. Александра Соколенко 27;
ул. Вадима Докина 29-а,25;
ул. Военных Корреспондентов 36.