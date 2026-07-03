Очередная атака: над Крымом и другими регионами сбили 155 беспилотников

Часть дронов нейтрализовали над Азовским и Черным морями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на пятницу, 3 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 155 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Азовским и Черным морями. О количестве целей, пораженных над республикой и акваториями, не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.

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