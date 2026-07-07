Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 8 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В пресс-службах компаний «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонтных работах. График отключений может изменяться.

Где отключат свет в Симферополе 8 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. С. Эреджеповой, 1-21 ;

ул. Алим Азамат, 1-41;

ул. Достлукъ, 15-31;

ул. Чкалова, 5

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Бассейная, 1-37 , 2-28 ;

ул. Курганная, 1-27, 2а;

ул. Парашютистов, 18/35;

ул. Аэрофлотская, 1, 16;

ул. Данилова, 43а;

ул. Селекционная, 2-24 , 3-21 , 37, 39;

пер. Заводской, 2а, 6-28 , 9-29

Где отключат свет в Евпатории 8 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

пр-т Ленина, 15;

ул. Пушкина, 10-41;

ул. Пушкина/ул. Токарева, катодная станция;

ул. Санаторская, 14, 14а;

ул. Токарева, 9, 9а, 18, 22а

Где отключат свет в Алуште 8 июля 2026:

с 8.00 до 17.00.

пгт Партенит:

ул. Нагорная, 1- 15, тепловая подстанция, магазин, гаражи

Где отключат свет в Ялте 8 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Бирюкова, 1, 1а;

ул. Ломоносова, 31, 33, 33а, 35, 37Б, 37в, 37ж, 39, 39а, 39Б, 39в, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51;

пер. Ломоносова, 1, 3, 3а, 4-7, 9, 11, 11а, 11ж, 13, 15;

пер. Крайний, 3, 5

пгт Никита:

улица без названия: 23, 23а, 24, 25, 25а, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный центр РАН» (теплицы)

Где отключат свет в Керчи 8 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Курортная, 9;

ул. Орджоникидзе, 86

СНТ «Горняк»

поселок Аджимушкай

Где отключат свет в Феодосии 8 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Чехова, 46, 48;

ул. Восточная, 1-29 , 2-16 ;

ул. Нахимова, 60, 62;

ул. Шмидта, 12-30;

ул. Верхняя, 12-26 , 19-27 ;

ул. Пелюхина, 1-14, 16;

ул. Назарова, 40-46 , 43а, 58, створный Маяк;

пер. Потемкина, 1-5 , 2;

пер. Демидюка, 1-14, 16, 18;

пер. Верхний, 1-11 ;

пер. Пелюхина, 1-8;

массив Горный:

СТ «Полет», СТ «Геолог», СТ «Ветеран»

пгт Приморский:

ул. Керченская, 86, 88 (ООО «Крымэнергоресурс»), 96 (ООО «Грузоподъемспецтехника-Крым»), 98 (гаражный кооператив «Якорь-2»)

село Наниково:

ООО «Завод марочных вин Коктебель» (тракторная бригада №3)

Где отключат свет в Севастополе 8 июля 2026:

с 8.30 до 17.30

пр. Кипарисовый, 2-10,1-7;

ул. Абрикосовая, 2-42,9-А,1-43;

ул. Мореходная, 152,147,149;

туп. Обрывистый, 10,1-7;

туп. Сливовый, 1-7,1027;

ул. Гранатная, 17-А,12-А/1,12-А/2,2-28,3,13,21

с 9.00 до 18.00

село Верхнесадовое

ул. Гагарина, 2-14,5/2,1-29;

пер. Дорожный, 1-11;

ул. Севастопольская, 53,88-А,86-90.