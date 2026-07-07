Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения света на Крымском полуострове 8 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В пресс-службах компаний «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонтных работах. График отключений может изменяться.
с 8.00 до 17.00
ул. С. Эреджеповой, 1-21 ;
ул. Алим Азамат, 1-41;
ул. Достлукъ, 15-31;
ул. Чкалова, 5
ул. Гавена, 48-50 , 61;
ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;
ул. Миллера, 58;
ул. Сочинская, 12-34 , 15-37
пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105
ул. Бассейная, 1-37 , 2-28 ;
ул. Курганная, 1-27, 2а;
ул. Парашютистов, 18/35;
ул. Аэрофлотская, 1, 16;
ул. Данилова, 43а;
ул. Селекционная, 2-24 , 3-21 , 37, 39;
пер. Заводской, 2а, 6-28 , 9-29
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
пр-т Ленина, 15;
ул. Пушкина, 10-41;
ул. Пушкина/ул. Токарева, катодная станция;
ул. Санаторская, 14, 14а;
ул. Токарева, 9, 9а, 18, 22а
с 8.00 до 17.00.
пгт Партенит:
ул. Нагорная, 1- 15, тепловая подстанция, магазин, гаражи
с 8.00 до 17.00
город Ялта:
ул. Бирюкова, 1, 1а;
ул. Ломоносова, 31, 33, 33а, 35, 37Б, 37в, 37ж, 39, 39а, 39Б, 39в, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51;
пер. Ломоносова, 1, 3, 3а, 4-7, 9, 11, 11а, 11ж, 13, 15;
пер. Крайний, 3, 5
пгт Никита:
улица без названия: 23, 23а, 24, 25, 25а, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный центр РАН» (теплицы)
с 8.00 до 17.00
ул. Курортная, 9;
ул. Орджоникидзе, 86
СНТ «Горняк»
поселок Аджимушкай
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
ул. Чехова, 46, 48;
ул. Восточная, 1-29 , 2-16 ;
ул. Нахимова, 60, 62;
ул. Шмидта, 12-30;
ул. Верхняя, 12-26 , 19-27 ;
ул. Пелюхина, 1-14, 16;
ул. Назарова, 40-46 , 43а, 58, створный Маяк;
пер. Потемкина, 1-5 , 2;
пер. Демидюка, 1-14, 16, 18;
пер. Верхний, 1-11 ;
пер. Пелюхина, 1-8;
массив Горный:
СТ «Полет», СТ «Геолог», СТ «Ветеран»
пгт Приморский:
ул. Керченская, 86, 88 (ООО «Крымэнергоресурс»), 96 (ООО «Грузоподъемспецтехника-Крым»), 98 (гаражный кооператив «Якорь-2»)
село Наниково:
ООО «Завод марочных вин Коктебель» (тракторная бригада №3)
с 8.30 до 17.30
пр. Кипарисовый, 2-10,1-7;
ул. Абрикосовая, 2-42,9-А,1-43;
ул. Мореходная, 152,147,149;
туп. Обрывистый, 10,1-7;
туп. Сливовый, 1-7,1027;
ул. Гранатная, 17-А,12-А/1,12-А/2,2-28,3,13,21
с 9.00 до 18.00
село Верхнесадовое
ул. Гагарина, 2-14,5/2,1-29;
пер. Дорожный, 1-11;
ул. Севастопольская, 53,88-А,86-90.