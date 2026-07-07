Встречайте в следующем году: Shaman и Ваенга отменили концерты в Крыму

Shaman и Елена Ваенга не выступят в Крыму в этом сезоне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Артисты продолжают отменять гастроли в Крыму. Сложная ситуация с логистикой, топливом и электроэнергией из-за регулярных атак ВСУ вынуждают отечественных звезд отказываться от концертов на полуострове. Так, ранее о переносе туров заявили Сергей Трофимов, группа Radio Tapok и Владимир Винокур. Теперь в этом списке певица Елена Ваенга и суперзвезда Shaman.

- С глубоким сожалением сообщаем вам, что концерты Елены Ваенги в Крыму, запланированные на сентябрь 2026 года, будут отменены по техническим причинам. Мы искренне приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание, - сообщила администрация певицы на ее официальной странице в соцсети.

Елена Ваенга 14-20 сентября должна была выступить в Феодосии, Керчи, Симферополе, Ялте и Севастополе.

Без обращения к зрителю перенес крымский тур певец Ярослав Дронов (Shaman). Он выступит в Крыму уже в следующем году. В гастрольный график певца внесены пять концертов в Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии и Керчи, которые состоятся в июле 2027. Цена билетов - от 3 до 15 тысяч.

Через 257 дней ждет на своем представлении в Крыму и театр кошек Юрия Куклачева. Как «Коты спасают мир», зрители увидят в марте следующего года.

Не выступит в Крыму и балет Аллы Духовой «Todes». Его афиши до последнего вселяли надежду в зрителей, хотя на официальной странице в летний тур были внесены изменения еще в середине июня. Так, вместо Феодосии балет отправится в Таганрог.

Отменены также выступления Евы Польны, Найка Борзова, группы «Градусы» и «Три дня дождя» в Симферополе. В администрации ТЦ «Центрум», где были запланированы концерты, КП-Крым сообщили об их переносе на неопределенный срок.

Семейное шоу блогера и певца Кобякова в Симферополе тоже отменено. Он планировал встречу с детворой 12 июля.

Пока интригу держат Слава, Полина Гагарина и Григорий Лепс. Об отмене концертов команды исполнителей еще не заявляли, а потому продажа билетов не прекращена.

Напомним, не стал отменять концерты в Симферополе и Севастополе культовый музыкант, экс-фронтмен группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев. Музыканты проекта выступили на полуострове в конце июня, хотя и признались, что действительно испытывали опасения перед поездкой.

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