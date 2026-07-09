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Происшествия9 июля 2026 13:20

Криминальный ужин: дебош в кафе в Евпатории закончился арестами и федеральным розыском

Полицейские задержали пять человек по делу о хулиганстве в кафе в Евпатории
Алексей ЕЛАГИН
Двух сообщников заключили под стражу, трое находятся под домашним арестом

Двух сообщников заключили под стражу, трое находятся под домашним арестом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Евпатории задержали пять человек, подозреваемых в хулиганстве в кафе, еще двое находятся в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Полицейские обнаружили публикация о том, что в одном из кафе мужчина применил в отношении администратора физическую силу. Кроме того, посетители совершали хулиганские действия на территории заведения. В результате инцидента пострадала 24-летняя девушка. Было возбуждено уголовное дело.

Позднее в полиции уточнили, что инцидент произошел в ночь на 21 июня. В рамках расследования задержали пять человек. Двух сообщников заключили под стражу. Они содержатся в следственном изоляторе. Еще трое находятся под домашним арестом.

«Двое лиц объявлены в федеральный розыск», – рассказали в полиции.

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