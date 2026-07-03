Предприниматель привез фермерам бензин для сбора урожая лаванды. Скриншот из видео: naya.soul

Крым продолжает жить в условиях дефицита топлива. Экономить бензин приходится как госструктурам, получающим его по талонам, так и рядовым жителям. Ведь чтобы заправиться, нужно выстоять огромную очередь на АЗС, заплатить втридорога перекупщикам или самому съездить за горючим на Кубань. Можно, правда, поставить машину в гараж и пересесть на общественный транспорт или велосипед. Тут уж каждый решает сам. Но что делать тем, чья судьба буквально висит на волоске из-за нескольких литров топлива? Крымчане в очередной раз показали, что своих не бросают, и объединились, помогая друг другу.

«Вопрос жизни и здоровья»

Крымчане помогают заправляться тем, кому это жизненно необходимо. Скриншот из видео: gleb_zhemchugov

«Добрый крымский бензовоз»- так назвал акцию помощи блогер и общественник Глеб Жемчугов. Суть ее в том, чтобы обеспечивать топливом тех, кто нуждается в регулярных поездках на лечение в Симферополь. Речь о людях с онкологическими заболеваниями.

- Мы сразу для себя определили приоритет – это люди, у которых стоит вопрос жизни и здоровья. И в общей сложности обеспечили бензином уже около 40 человек, - рассказал КП-Крым Жемчугов.

Акция возникла совершенно случайно, уверяет блогер: в самом начале топливного кризиса, когда очереди на заправках зашкаливали, а бензин разметали как горячие пирожки, поделиться топливом решил друг Жемчугова, потом и он сам. Рассказали об этом в соцсетях и получили поддержку из разных городов.

- По цепочке подключились люди из Белогорска, Ялты, Севастополя. Десятки человек по Крыму привозили бензин нуждающимся, - рассказал блогер.

Бензин нужен и сейчас, но помогать, по его словам, стало сложнее: цены на топливо сильно выросли, да и на АЗС оно поступает в небольших объемах.

Спасти лаванду

Анастасия Харицкая с мужем выращивают лаванду. Фото: naya.soul

О том, что небольшая частная ферма в Крыму не сможет переработать урожай лаванды из-за отсутствия топлива, тоже стало известно из соцсетей. Хозяйка полей Анастасия Харицкая у себя на странице рассказала, что цветение продлится всего две недели, и если выехать в поля они не смогут, то в этом году не выполнят предзаказы по лавандовой продукции и останутся в убытках.

За два дня ее видео посмотрело более миллиона человек. Многие предлагали помощь и последние 5 литров бензина. Но спасти бизнес помог владелец частной заправки, который полностью закрыл потребности фирмы в топливе.

- У нас 17 гектаров полей, в запасе было всего 60 литров бензина, и этого бы не хватило, чтобы отработать сезон…Но люди сплотились, чтобы помочь нам, совершенно незнакомым для них людям. Мы нашли нужный объем бензина. Его хватит, чтобы отработать сезон и заготовить лаванду для нашего производства на целый год, - рассказала Анастасия.

«Это для рыбок»

Севастопольскому аквариуму-музею помогли сохранить коллекцию рыб. Фото: Севастопольский аквариум-музей Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Примером настоящей народной поддержки стали истории спасения обитателей Севастопольского и Евпаторийского аквариумов. Сотни и тысячи видов рыб могли погибнуть из-за отключения электроэнергии после массированных атак ВСУ. Узнав, что для работы генераторов, поддерживающих функционирование охладителей и другого важного оборудования, у аквариумов практически не осталось бензина, топливом стали делиться неравнодушные горожане.

- Люди просто приносили канистру, кто 5, кто 10 литров бензина, и со словами «это для рыбок», уходили, даже деньги не брали, - рассказывал КП-Крым директор Севастопольского аквариума-музея Алексей Ершов.

Таким образом аквариумам удалось сформировать определенный запас бензина, чтобы спокойно пережидать периоды веерных отключений электричества, запуская в работу генераторы.

Помощь с Тамани

Предприниматель с Тамани решил сам возить в Крым бензин и раздавать по 5-10 литров тем, кто в нем нуждается. Фото: sergei_semenovykh

Протянули руку помощи крымчанам и жители Краснодарского края. Предприниматель Сергей Семеновых с Тамани решил три раза в неделю возить топливо в Крым и раздавать тем, кому оно действительно необходимо.

- Раздача будет небольшими объемами - по 5-10 литров, чтобы помочь как можно большему количеству людей, - рассказал мужчина. – Иногда даже небольшой вклад может стать большой поддержкой.

Кроме того, ранее мужчина у себя в соцсетях рассказал, что готов бесплатно предоставить для отдыха свое жилье тем, кто, стоит в очереди на Крымский мост. В его доме можно будет принять душ и приготовить еду.

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