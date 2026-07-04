Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 6 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 6 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 31, 37, 37/2;

ул. Федько, 4, 4/29

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

Где отключат свет в Евпатории 6 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Белинского/ул. Дувановская, торг. места;

ул. Гоголя, 7, 17, 19;

ул. Дувановская, 6а;

ул. Кирова, 16д;

ул. Пушкина, 1-6;

ул. Санаторская, 7-11

ул. Военная, 1а, 2, 4, 6;

ул. Вольная, 4;

ул. Гражданская, 31-58а;

ул. Заводская, 35-51/23, 56/2;

ул. Интернациональная, 44;

ул. Металлистов, 51-90;

ул. Огородническая, 3-54;

ул. Партизанская, 3-51/56;

ул. Татарская, 62, 69Б;

ул. Трудовая, 4-82/57/7;

ул. Тучина, 30-55, 63/63/19, 63/29, 63а/29;

пер. Астраханский, 2-6а ;

пер. Гражданский, 4-25;

пер. Заводской, 3/1/3;

пер. Интернациональный, 4/28, 8;

пер. Ломаный, 22, 24а, 26;

пер. Малый, 4/6-13;

пер. Пехотинский, 4-12а;

пер. Просмушкиных, 30а;

пер. Сквозной, 1/1 -13а;

пер. Трудовой, 2, 2/25, 3/50

Где отключат свет в Алуште 6 июля 2026:

с 8.00 до 17.00.

ул. Гвардейская, 23;

ул. Симферопольская, 20, 22, 24, 26;

ул. Партизанская, 25, 27;

ул. Первомайская,

ул. Садовая,

пер. Кооперативный, 1, 8, 8а, 10

Где отключат свет в Ялте 6 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Бирюкова, 1, 1а;

ул. Ломоносова, 31, 33, 33а, 35, 37Б, 37в, 37ж, 39, 39а, 39Б, 39в, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51;

пер. Ломоносова, 1, 3, 3а, 4-7, 9, 11, 11а, 11ж, 13, 15;

пер. Крайний, 3, 5

пгт Кацивели:

ул. Шулейкина, 1, 2в, 2р, 4д;

ул. Лименская, 1, 14;

ул. Виткевича, 4е;

участки: 12а, 12Б, 14

Где отключат свет в Керчи 6 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Курортная, 9;

ул. Орджоникидзе, 86

СНТ «Горняк»

Где отключат свет в Феодосии 6 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Красноармейская, 2-4;

ул. Десантников, 4-8, 10;

ул. Циолковского, 8;

ул. В. Коробкова, 19

Где отключат свет в Севастополе 6 июля 2026:

с 9.00 до 15.00 на 2 часа

ул. Токарева,18-Д

ул. Историческая, 2-10,9/2,17-А,5-19;

наб. Назукина, 2-А,2,39,47;

ул. Калича, 63-А,65;

ул. Фортификационная, 76-А

с 9.00 до 16.00

ул. Мореходная, 60-А,94-Б,94-Г,62-102,131-Б,135-И,135-Е,35-Ж/2,135-Г;

ул. Генерала Жидилова, 336-кад;

пер. Мореходный, 1-А/2;

СНТ «Горный», 391.

с 9.00 до 18.00

село Верхнесадовое

пер. Луганский, 1-9,13;

пер. Студентов, 4-А,2,3,5,13;

ул. Севастопольская, 55-85.