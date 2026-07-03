«Затрясся стул и удрал под кровать кот»: у берегов Севастополя снова произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксировали в Черном море в 15 километрах от мыса Фиолент Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередное землетрясение произошло у берегов Севастополя. На этот раз его эпицентр находился в Черном море в 15 километрах от мыса Фиолент, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Марина Бондарь.

- Землетрясение с энергетическим классом Кп=9.2 и магнитудой MSH =3.0 зафиксировали сегодня в 16:51, - сообщила Бондарь.

Подземные толчки ощущались в домах как на первых, так и на последних этажах в разных районах города. Некоторые севастопольцы отмечают, что почувствовали вибрацию и головокружение. У кого-то проявили испуг животные.

- Сильный удар снизу и покачивание здания.

- Заскрипела дверь, затрясся стул и удрал под кровать кот.

- Сильный толчок, потом вибрация по кровати.

- Плавное легкое покачивание вместе с мебелью, одну-две секунды. Почти неощутимо, но головокружение присутствовало.

- Диван качнуло, пятый этаж, район автовокзала.

- Фиолент, СНТ «Интернационалист»: почувствовали тряску и вибрацию.

Институт сейсмологии и геодинамики продолжает получать и обрабатывать сведения от жителей. Тем более, что это не первое землетрясение в Севастополе за последнее время.

Так, целую серию подземных толчков сейсмологи зафиксировали 22 июня. Жители разных районов ощутили, как дрожали стены, качались люстры и ходила ходуном мебель. Разрушений, как и паники, не было.

Специалисты напоминают, что регулярная сейсмическая активность характерна для Крымского полуострова.

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