Античное городище Артезиан расположено на территории современного поселка Чистополье в Ленинском районе Крыма. Фото: ААЭ/Вконтакте

Последние события в Крыму сказались и на проведении археологических исследований на полуострове. Некоторые раскопки уже отменил Государственный Эрмитаж, сославшись на «логистические и транспортные сложности». В частности, не состоится анонсированная ранее Мирмекийская экспедиция, участие в которой должен был принять освобожденный из польской тюрьмы ученый Александр Бутягин. Выезд других экспедиций перенесли на более поздний срок.

«Нужно думать о культуре»

В то же время пока нет информации о том, что археологи, которые уже приступили к работам в Крыму, «снимаются с якоря». Так, продолжают раскопки участники Артезианской археологический экспедиции, которую проводит Фонд содействия археологии и Центр археологических исследований МПГУ. Они изучают территорию античного городища Артезиан в Ленинском районе, которое включили в новый туристический маршрут юга России «Золотое кольцо Боспорского царства». Его исследуют уже не один десяток лет и пропустить сезон для археологов – значит свести на нет всю предыдущую работу, рассказал КП-Крым руководитель экспедиции, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков МГПУ Николай Винокуров.

- У нас самая длительная в России научная экспедиция - с 30 мая по 30 сентября, все продумано, и было бы неразумно что-то менять. Повторения сезона не будет, тем более что раскопы стоят открытые, и они должны дообследоваться. Иначе они начнут разрушаться. Ко всему прочему идет консервация кладок. Плохие времена проходят, нужно думать о культуре. В 1944 году Иосиф Сталин организовал археологические экспедиции в Крым по местам сражений, чтобы оценить степень ущерба. Если после той страшной войны были найдены силы и ресурсы, неужели сейчас мы должны все бросить и этим не заниматься? Пока есть хотя бы маломальская возможность, мы будем работать. Хотя и не без трудностей, - рассказал Винокуров.

Сенсационные находки археологов в Артезиане еще впереди. Фото: ААЭ/Вконтакте

Вместо техники на бензине - советские тачки

А трудности у археологов действительно есть. Как и во всем Крыму, одна из основных проблем сейчас– это топливо. Чтобы продолжать работать, исследователям Артезиана пришлось вспомнить старые добрые времена ручного труда и отказаться от работающей на бензине техники.

- У нас очень продвинутая автомобильная база, много техники работает на топливе, несколько дизельных и бензиновых генераторов участвуют в обслуживании раскопочной деятельности и жизни лагеря. В этом отношении это достаточно затратная экспедиция. Но мы всегда имели запас топлива на непредвиденный случай, это позволило нам месяц нормально работать. А когда запасы были исчерпаны, мы оставили все транспортеры и другую технику и перешли на одноколесный железный транспорт, не требующий топлива, а требующий хорошо накормленного археолога, бодрого и веселого. На тачки. Они у нас хорошо сохранились еще с советских времен, - говорит Винокуров.

В полевых условиях приходится сильно экономить топливо. Фото: Артезианская археологическая экспедиция/Вконтакте

Газа нет. Готовить как?

С талонами на бензин помогает Восточно-Крымский историко-культурный музей заповедник. И если вопрос топлива еще как-то удается утрясти, то что делать с отсутствием сжиженного газа, от которого зависит работа кухни в полевом лагере, археологи пока не знают.

- Все полевые экспедиции готовят на баллонном газе. И его нет. Вообще. Да и цена на него сейчас космическая - 7 тысяч за баллон. От нас отбрыкиваются все структуры, которые его распространяют, хотя у нас проплаченные талоны, и они обязаны нас снабдить. Мы же кормим людей, у нас нет дров, нет угля, а есть восемь газовых плит. Еще неделю мы работаем, пока газ есть. А потом не знаем. Мы уже думали о буржуйках, но в наших условиях возникает вопрос пожароопасности, - говорит ученый.

Артезианцы придумывают разные приспособления, которые не требуют бензин. Фото: ААЭ/Вконтакте

Тем не менее археологи планируют отработать этот непростой сезон. Главная интрига - успеют ли за два месяца раскрыть оставшиеся пласты культурного слоя, под которым могут быть самые важные и даже сенсационные находки.

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