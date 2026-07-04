БПЛА атаковали Крым Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 3 на 4 июля 2026 года Украина предприняла масштабную атаку на российские регионы, включая Республику Крым. Собрали последние новости и последствия атаки ВСУ на Крым 4 июля 2026 года.

Что известно об атаке ВСУ на Крым 4 июля 2026

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Беспилотники были зафиксированы над территориями 17 российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Саратовскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, а также Краснодарский край, Московскую область и Республику Крым. Кроме того, дроны сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.

Пострадавшие при атаке ВСУ на Крым 4 июля 2026

Глава Республики Крым Сергей Аксенов официально подтвердил трагические последствия ночного удара: погиб один человек. Еще двое граждан получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших - 10-летний ребенок.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, а также пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Власти держат ситуацию на контроле и окажут поддержку.

Сергей Аксенов призвав не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Последствия атаки ВСУ на Крым 4 июля 2026

В заявлении главы региона нет информации о том, какой материальный урон нанесен РК. Но ясно, если таковой имеется, что все будет приведено в порядок в кратчайшие сроки.

Власти призывают жителей регионов сохранять спокойствие, а при обнаружении подозрительных предметов или обломков БПЛА незамедлительно сообщать в экстренные службы по номеру 112. Ситуация остается под полным контролем.

Прокуратура взяла на контроль последствия атаки ВСУ на Крым 4 июля 2026

Прокуратура Республики Крым взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки.

В ведомстве сообщили, что вся ситуация под личным контролем прокурора региона Олега Камшилова. В ведомстве организована горячая линия для пострадавших : телефон +7 (978) 986 50 76.