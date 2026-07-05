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В ночь на 5 июля ВСУ снова атаковали Крым и ряд регионов страны. По официальной информации, есть погибший. Собрали последние новости и последствия атаки ВСУ на Крым 5 июля 2026 года.
Министерство обороны сообщило, что в промежуток между 20:00 субботы, 4 июля, и 7:00 воскресенья, 5 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа. Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
По информации главы республики Сергея Аксенова, в результате атаки беспилотников есть погибший на севере Крыма. Еще два человека получили ранения, один из них – в тяжелом состоянии.
- Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка, - сообщил Аксенов.
Власти призвали крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
О каких-либо разрушениях при этом не сообщается.
Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после удара ВСУ на севере республики. В пресс-службе ведомства сообщили о взаимодействии со всеми службами для оперативного устранения последствий атаки.
Для оказания правовой помощи работает горячая линия прокуратуры +7 (978)-986-50-76.
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