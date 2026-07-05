На севере Крыма в результате атаки ВСУ погиб человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 5 июля ВСУ снова атаковали Крым и ряд регионов страны. По официальной информации, есть погибший. Собрали последние новости и последствия атаки ВСУ на Крым 5 июля 2026 года.

Что известно об атаке ВСУ на Крым 5 июля 2026

Министерство обороны сообщило, что в промежуток между 20:00 субботы, 4 июля, и 7:00 воскресенья, 5 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа. Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Погибшие и пострадавшие при атаке ВСУ на Крым 5 июля 2026

По информации главы республики Сергея Аксенова, в результате атаки беспилотников есть погибший на севере Крыма. Еще два человека получили ранения, один из них – в тяжелом состоянии.

- Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка, - сообщил Аксенов.

Власти призвали крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

О каких-либо разрушениях при этом не сообщается.

Последствия атаки на Крым 5 июля 2026

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после удара ВСУ на севере республики. В пресс-службе ведомства сообщили о взаимодействии со всеми службами для оперативного устранения последствий атаки.

Для оказания правовой помощи работает горячая линия прокуратуры +7 (978)-986-50-76.

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