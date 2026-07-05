Минобороны: над Крымом и другими регионами ночью сбили 71 украинский БПЛА

71 украинский дрон уничтожили ночью дежурные силы ПВО Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередную атаку ВСУ минувшей ночью отразили дежурные силы и средства ПВО. В период с 20:00 субботы, 4 июля, по 7:00 воскресенья, 5 июля, они перехватили и уничтожили 71 украинский дрон.

БПЛА самолетного типа ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, а также над Крымом и Черным морем.

По информации главы республики Сергея Аксенова, в результате атаки беспилотников погиб один человек, еще двое получили ранения, один из них – в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на 4 июля наши средства противовоздушной обороны также вели интенсивную работу по перехвату вражеских беспилотников. И в общей сложности уничтожили 389 украинских БПЛА. В результате вражеского удара один человек погиб, двое получили ранения, в том числе 10-летний ребенок.

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