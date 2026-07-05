На западном побережье Крыма устраняют серьезную аварию в энергосистеме. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Крым продолжает жить в условиях режима ЧС регионального уровня. Местные власти ввели его, чтобы избежать бюрократических проволочек при принятии решений, связанных с ликвидацией последствий атак ВСУ. Ведь из-за регулярных ударов вражеских дронов страдает энергетика, ощущается дефицит топлива и остается непростой ситуация с логистикой. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 5 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 5 июля 2026 года

Только за минувшую ночь Украина выпустила по полуострову и ряду других областей страны 71 БПЛА самолетного типа. К сожалению, не обошлось без жертв - на севере Крыма в результате атаки погиб один человек. Еще двое ранены. Один из них, как сообщил глава республики Сергей Аксенов, находится в тяжелом состоянии.

Отключения света в Крыму 5 июля 2026 года

Западное побережье Крыма 5 июля осталось без света. Аварию в энергосистеме устраняют с раннего утра. Без электроснабжения Саки и Евпатория. Однако ситуация сложная, а сроки окончания работ не определены, сообщила глава администрации города Саки Юлия Предыбайло.

- Информация о поадресном отключении/включении электроэнергии способствует нацистам в планировании ночных атак. Именно поэтому информацию о ходе проведения ремонтных работ и сроках подачи электроэнергии я не публикую в соцсетях, - уточнила глава города.

В течение дня специалисты ГУП РК «Вода Крыма» запускают генераторы на водонапорных и канализационных станциях, чтобы обеспечить минимальный напор воды в сетях водоснабжения. Управляющим компаниям поручено организовать вывод поливочных кранов во дворах, чтобы жители верхних этажей могли набрать воду для технических нужд.

Из-за отсутствия света в большинстве районов Евпатории также нет воды, с утра на линии не вышли трамваи. Местные власти приняли решение перевести детские сады города на режим кратковременного пребывания в понедельник, 6 июля. Питанием детей в этот день обеспечивать не будут.

Кроме того, на время сложностей с жизнеобеспечением города с 6 июля в Евпатории будет работать ситуационный центр, где можно оставить заявку на принятие мер реагирования и при необходимости зарядить мобильные телефоны.

Сутуационный центр будет работать при отделе с обращениями граждан администрации Евпатории с 9 до 20 часов по адресу: проспект им. Ленина, 2, сообщил и.о. главы администрации города Виталий Оганесян.

В других городах республики продолжают действовать графики веерных отключений электроэнергии.

Что происходит с бензином в Крыму и Севастополе 5 июля 2026 года

Ситуация с бензином в Крыму остается напряженной, отметил глава Минтопэнерго республики Владимир Воронкин. Тем не менее сегодня топливо поступило в свободную продажу на 112 АЗС. Объемы небольшие, заправиться могут не более в 100-200 машин на каждой из них. Весь бензин быстро раскупают, за ним выстраиваются очереди.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на пяти отдаленных от города АЗС по куар-кодам можно заправить в бак 40 литров бензина. Еще на девяти заправках в свободной продаже появилось топливо марок АИ-95 и ДТ Ulra.

Движение пригородных поездов в Крым 5 июля 2026

Движение пригородных поездов на участках Владиславовка — Семь Колодезей и Краснопартизанская — Джанкой восстановлено, сообщили в Южной пассажирской пригородной компании. В то же время остаются ограничения на линиях Соленое Озеро — Джанкой, Нижнегорская — Новофедоровка и Бахчисарай — Инкерман-1.

Поезда «Таврия», следующие в Крым и обратно, тем временем по-прежнему начинают и заканчивают свой маршрут в Керчи. От железнодорожного вокзала «Керчь-Южная» до пунктов назначения пассажиров развозят автобусами. Координируют работу сотрудники компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Они же помогают сесть в нужный автобус и пересесть на поезд, тем кто отправляется на материк.

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