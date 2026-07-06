Бензин на заправки привозят небольшими объемами, за ним выстраиваются очереди Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бензин продолжает поступать на АЗС Крыма в небольших количествах. Объемов, выделяемых для свободной продажи, хватает, чтобы заправить не более 100-150 машин при лимите в 20 литров на каждую. Перед заправками выстраиваются очереди, простоять в которых можно несколько часов. Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 6 июля 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 6 июля 2026

Актуальную информацию о наличии бензина на заправках Крыма публикует Министерство топлива и энергетики республики. Накануне заправиться можно было на 112 АЗС. В продажу поступил как АИ-95, так и ДТ. Однако горючего хватило не всем. Некоторые водители не смогли пополнить бак авто. Глава Минтопэнерго РК Владимир Воронкин признал, что ситуация с топливом в регионе «остается напряженной».

Сегодня сообщается о поступлении бензина на АЗС сети «Атан» в Феодосии. Заправиться можно по улице Челнокова, 71 (завезли АИ-95 ультра), по Керченскому шоссе, 27/Д (ДТ ультра), Керченское шоссе, 23 (АИ-95 ультра, ДТ ультра), а также пгт.Коктебель, ул.Ленина, 150 (ДТ ультра) и пгт. Приморский, ул.Керченское шоссе, 86/88 (ДТ ультра). Информацию об этом у себя на странице в соцсети разместил глава администрации Феодосии Владимир Ким.

В Ялте продажу бензина 6 июля открыли на заправках по следующим адресам:

- Массандра, Южнобережное шоссе, 17В (ДТ Ultra, ориентировочно на 200 машин по 20 литров)

-Никита, Южнобережное шоссе, 87 (А-95 Ultra на 100 машин)

- Алупка, Южнобережное шоссе, 9А (А-95 Ultra на 100 машин)

- Алупка Южнобережное шоссе, 38 (ДТ Ultra ориентировочно на 200 машин)

Бензин продают из расчета 20 литров на один автомобиль, заправка в канистры запрещена. Оплатить можно только наличными, предупредили в администрации города.

Ситуация с бензином в Севастополе 6 июля 2026

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 10 утра в свободной продаже бензин - АИ-95 Ultra и ДТ Ultra- появился на 11 заправках сети «Атан». Максимальный объем - на 250 машин.

- АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra на 100 машин, ДТ Ultra на 150 машин)

- АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra на 250 машин)

- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra и ДТ Ultra на 100 машин)

- АЗС 67 ул. Хрусталёва, 74Г (ДТ Ultra на 250 машин)

- АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra на 100 машин)

-АЗС 84 Столетовский пр., 5 (ДТ Ultra на10 0 машин)

- АЗС 86 Карантинная 51 (ДТ Ultra на 110 машин)

-АЗС 87 ул. Руднева, 2А (ДТ Ultra на 210 машин)

- АЗС 89 Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra на 250 машин)

- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra на 100 машин, ДТ Ultra на 150 машин)

- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra на 100 машин)

Залить в бак также можно не более 20 литров.

Ранее власти заверили, что ведут работу по стабилизации цен на топливо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Евпатория и Саки без света и воды, бензин в свободной продаже: что происходит в Крыму и Севастополе 5 июля 2026 года

Хватает на 100-200 машин: ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 5 июля 2026