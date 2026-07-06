Свет пропадет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 7 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте сетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 7 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

ул. Семашко, 3-11 , 17, 7а, 13/6;

ул. Набережная 60-летия СССР, 83-87а ;

ул. Гагарина, 13/1, 13а

ул. С. Эреджеповой, 1-21 ;

ул. Алим Азамат, 1-41;

ул. Достлукъ, 15-31;

ул. Чкалова, 5

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

Где отключат свет в Евпатории 7 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Белинского/ул. Дувановская, торг. места;

ул. Гоголя, 7, 17, 19;

ул. Дувановская, 6а;

ул. Кирова, 16д;

ул. Пушкина, 1-6;

ул. Санаторская, 7-11

ул. Военная, 1а, 2, 4, 6;

ул. Вольная, 4;

ул. Гражданская, 31-58а;

ул. Заводская, 35-51/23, 56/2;

ул. Интернациональная, 44;

ул. Металлистов, 51-90;

ул. Огородническая, 3-54;

ул. Партизанская, 3-51/56;

ул. Татарская, 62, 69Б;

ул. Трудовая, 4-82/57/7;

ул. Тучина, 30-55, 63/63/19, 63/29, 63а/29;

пер. Астраханский, 2-6а ;

пер. Гражданский, 4-25;

пер. Заводской, 3/1/3;

пер. Интернациональный, 4/28, 8;

пер. Ломаный, 22, 24а, 26;

пер. Малый, 4/6-13;

пер. Пехотинский, 4-12а;

пер. Просмушкиных, 30а;

пер. Сквозной, 1/1 -13а;

пер. Трудовой, 2, 2/25, 3/50

пгт Новоозерное:

ул. Героев-Десантников, 2

Где отключат свет в Алуште 7 июля 2026:

с 8.00 до 17.00.

ул. Партизанская, 11,

Центральная городская больница, торговые павильоны в районе больницы

Где отключат свет в Ялте 7 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Бирюкова, 1, 1а;

ул. Ломоносова, 31, 33, 33а, 35, 37Б, 37в, 37ж, 39, 39а, 39Б, 39в, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51;

пер. Ломоносова, 1, 3, 3а, 4-7, 9, 11, 11а, 11ж, 13, 15;

пер. Крайний, 3, 5

пгт Кацивели:

ул. Шулейкина, 1, 2в, 2р, 4д;

ул. Лименская, 1, 14;

ул. Виткевича, 4е;

участки: 12а, 12Б, 14

пгт Никита:

улица без названия: 23, 23а, 24, 25, 25а,

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный центр РАН» (теплицы)

Где отключат свет в Керчи 7 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Курортная, 9;

ул. Орджоникидзе, 86

СНТ «Горняк»

поселок Аджимушкай

Где отключат свет в Феодосии 7 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ш. Симферопольское, 1;

ул. Боевая, 13-51 , 18-56 ;

ул. Кочмарского, 49-52, насосная «Вода Крыма»;

ул. Пономаревой, 27-39;

ул. Стамова, 29а;

пер. Лысогорный, 1-8;

пер. Военноморской, 3а

ул. Володарского, 37в

Где отключат свет в Севастополе 7 июля 2026:

с 9.00 до 14.00

ул. Героев Бреста, 47;

ул. Героев Сталинграда, 50

с 9.00 до 16.00

ул. Мореходная, 60-А,94-Б,94-Г,62-102,131-Б,135-И,135-Е,35-Ж/2,135-Г;

ул. Генерала Жидилова, 336-кад;

пер. Мореходный, 1-А/2;

СНТ «Горный», 391

с 8.30 до 17.30

пр. Кипарисовый, 2-10,1-7;

ул. Абрикосовая, 2-42,9-А,1-43;

ул. Мореходная, 152,147,149;

туп. Обрывистый, 10,1-7;

туп. Сливовый, 1-7,1027;

ул. Гранатная, 17-А,12-А/1,12-А/2,2-28,3,13,21

с 9.00 до 18.00

село Верхнесадовое

ул. Гагарина, 2-14,5/2,1-29;

пер. Дорожный, 1-11;

ул. Севастопольская, 53,88-А,86-90.