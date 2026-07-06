Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения света на Крымском полуострове 7 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте сетей. График отключений может корректироваться.
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ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;
ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;
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пер. Ключевой, 1-22
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ул. Набережная 60-летия СССР, 83-87а ;
ул. Гагарина, 13/1, 13а
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ул. Алим Азамат, 1-41;
ул. Достлукъ, 15-31;
ул. Чкалова, 5
ул. Гавена, 48-50 , 61;
ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;
ул. Миллера, 58;
ул. Сочинская, 12-34 , 15-37
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ул. Гоголя, 7, 17, 19;
ул. Дувановская, 6а;
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ул. Пушкина, 1-6;
ул. Санаторская, 7-11
ул. Военная, 1а, 2, 4, 6;
ул. Вольная, 4;
ул. Гражданская, 31-58а;
ул. Заводская, 35-51/23, 56/2;
ул. Интернациональная, 44;
ул. Металлистов, 51-90;
ул. Огородническая, 3-54;
ул. Партизанская, 3-51/56;
ул. Татарская, 62, 69Б;
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пер. Ломаный, 22, 24а, 26;
пер. Малый, 4/6-13;
пер. Пехотинский, 4-12а;
пер. Просмушкиных, 30а;
пер. Сквозной, 1/1 -13а;
пер. Трудовой, 2, 2/25, 3/50
пгт Новоозерное:
ул. Героев-Десантников, 2
с 8.00 до 17.00.
ул. Партизанская, 11,
Центральная городская больница, торговые павильоны в районе больницы
с 8.00 до 17.00
город Ялта:
ул. Бирюкова, 1, 1а;
ул. Ломоносова, 31, 33, 33а, 35, 37Б, 37в, 37ж, 39, 39а, 39Б, 39в, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51;
пер. Ломоносова, 1, 3, 3а, 4-7, 9, 11, 11а, 11ж, 13, 15;
пер. Крайний, 3, 5
пгт Кацивели:
ул. Шулейкина, 1, 2в, 2р, 4д;
ул. Лименская, 1, 14;
ул. Виткевича, 4е;
участки: 12а, 12Б, 14
пгт Никита:
улица без названия: 23, 23а, 24, 25, 25а,
ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный центр РАН» (теплицы)
с 8.00 до 17.00
ул. Курортная, 9;
ул. Орджоникидзе, 86
СНТ «Горняк»
поселок Аджимушкай
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
ш. Симферопольское, 1;
ул. Боевая, 13-51 , 18-56 ;
ул. Кочмарского, 49-52, насосная «Вода Крыма»;
ул. Пономаревой, 27-39;
ул. Стамова, 29а;
пер. Лысогорный, 1-8;
пер. Военноморской, 3а
ул. Володарского, 37в
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ул. Героев Бреста, 47;
ул. Героев Сталинграда, 50
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